«قبل الشراء اتعرف على مواصفاتها»…مواصفات السيارة اوبل موكا Opel Mokka 2024…هتعجبك أكيد!!

يسرنا أن نقدم لكم مميزات ومواصفات سيارة أوبل موكا 2024، فهي تجسد روح العصرية والأناقة، وتتحدى التوقعات بتقنياتها المتطورة وأدائها الرائع، سوف تستمتع بتجربة قيادة فريدة وممتعة بفضل تصميمها المذهل وقوتها الفائقة، فضلا عن الراحة والأمان التي توفرها لك ولعائلتك في كل رحلة.

تعرف على مواصفات السيارة Opel Mokka 2024

ها هي سيارة اوبل موكا 2024 تظهر مع لائحة وافرة من المزايا التقنية والتجهيزات المتقدمة، فقط تفضلوا بالاطلاع على القائمة التالية:

تعرض السيارة أوبل موكا 2024 نموذجين مميزين هما TOP LINE و ELEGANCE. تتميز بسعة محرك تقدر بحوالي 1200 سي سي، مع قوة تصل إلى 130 حصان وعزم دوران يبلغ 230 نيوتن/متر. تتألف المحركات من ثلاثة أسطوانات، وتتميز بناقل حركة أوتوماتيكي يتكون من ثماني سرعات. تعمل السيارة بوقود البنزين، وتتميز بنظام دفع أمامي للعجلات. يبلغ متوسط استهلاك الوقود في السيارة حوالي 5.9 لتر لكل 100 كم مقطوعة.

أهم مميزات السيارة Opel Mokka 2024

تتميز سيارة اوبل موكا موديل 2024 بعدة مزايا ملحوظة وهي كالآتي: