شروط التقديم علي الزيارة العائلية في الكويت والمستندات المطلوبة للحصول على التأشيرة 2024- 2025

شروط التقديم علي الزيارة العائلية في الكويت، التي تسائل عنها العديد من المقيمين والمغتربين في دولة الكويت وذلك بعد إيقاف لتأشيرات الزيارات العائلية دام لأكثر من عام ونصف وذلك بهدف إعداد آليه جديدة للوائح التنظيمية، إلى أن أعلنت وزارة الداخلية الكويتية بداية من يوم 17 أبريل 2024 عن بدء إستقبال طلبات الزيارة العائلية عن طريق حجز موعد مسبق عبر المنصة الإلكترونية متي ولكن بشروط وضوابط جديدة سوف نذكرها لكم عبر هذه المقالة.

شروط التقديم علي الزيارة العائلية في الكويت 2024

كشفت الحكومة الكويتية أهم آليات التقديم على الزيارة العائلية في الكويت تضمنت كل من التالي:

إذا كان طلب تأشيرة الزيارة العائلية تخص الأم و الأبُ والأبناء و الزوجة فيجب ألا يقل دخل عائل الأسرة عن 400 دينار كويتي.

إذا كان طلب تأشيرة الزيارة العائلية تخص أي من بقية الأسرة فيجب ألا يقل دخل عائل الأسرة عن 800 دينار كويتي.

يجب أن تتوفر تَذْكِرَة ذهاب وعودة على الخطوط الجوية التابعة لشركات الطيران الوطنية.

يشترط علي المتقدم لطلب الزيارة العائلية بكتابة تعهد بعدم المطالبة بتحويل تلك الزيارة إلي إقامة في الكويت.

كما يشترط أيضًا على المتقدم بطلب الزيارة كتابة تعهد بالالتزام بمدة الزيارة.

في حالة علاج الزائر فسوف يكون داخل المستشفيات و المراكز الصحية الخاصة وغير مسموح له نهائيًا بالعلاج داخل المستشفيات الحكومية الكويتية.

في حالة علاج الزائر فسوف يكون داخل المستشفيات و المراكز الصحية الخاصة وغير مسموح له نهائيًا بالعلاج داخل المستشفيات الحكومية الكويتية. إذا قام الزائر بمخالفة مدة الزيارة المحددة له فسوف يتم متابعة كل من الزائر و الكفيل من قبل مباحث شئون الإقامة ويطبق عليهم كافة الإجراءات القانونية لمخالفي قانون إقامة الأجانب، وإليكم رابط التقديم على تأشيرة الكويت.

المستندات المطلوبة لطلب تأشيرة الزيارة العائلية

حددت وزارة الداخلية الكويتية الأوراق المطلوبة للقبول في تأشيرة الزيارة العائلية للعام الجاري 2024، حيث تضمنت كل من التالي: