تعيينات epedu.gov.iq وزارة التربية 2024 اسماء المقبولين في عقود التربية العراقية

زادت عمليات البحث عن أسماء تعيينات وزارة التربية العراقية من قبل المواطنين الراغبين في التعيين بالوزارة، حيث إن وزارة التربية العراقية تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن جميع الكشوفات الخاصة بالمقبولين في هذه الوظائف بنظام العقود بكافة المحافظات العراقية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، من أجل أن يتعرف عليها كافة الأشخاص والكوادر البشرية المتقدمة للتعيين داخل الوزارة.

استعلام تعيينات وزارة التربية 2024 بالعراق

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن تعيينات وزارة التربية العراقية بنظام العقود، وفقًا لما يلي:-

أن تقوم بالذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية الرسمي.

ثم تقوم بإختيار تعيينات التعاقد.

القيام بإدخال جميع المعلومات الخاصة بالمتقدم.

اختيار المحافظة المقيم بها الشخص المتقدم.

ليتم الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم عرض جميع الكشوفات الخاصة بتعيينات وزارة التربية.

ما هي شروط تعيينات وزارة التربية العراقية 2024؟

جاءت شروط التقديم في تعيينات وزارة التربية العراقية داخل كافة المحافظات العراقية، وفقًا لما نص على الأتي:-