لحظة بلحظة ... سعر الذهب اليوم في مصر بكام بعد أخر تغير في عيار 21 وباقي العيارات

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب اليوم خاصتا هذه الفترة التي شهدت تقلبات في أسعار الذهب، فالكثيرون يسألون عن سعر الذهب اليوم في مصر بكام، هذا التساؤل الذكي كثر على محركات البحث والتواصل الاجتماعي لما حدث في السوق الذهب هذه الأيام، وفي الأسطر التالية نبين أسعار الذهب اليوم كما نبين طريقة حساب مصنعية الذهب وسعر الذهب عالميًا وتوقعات أسعار الذهب الفترة القادمة.

سعر الذهب اليوم في مصر بكام

شهد اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 استقرار في أسعار الذهب بعد الارتفاعات الأخيرة حيث سجل اليوم سعر الذهب للعيارات المختلفة الأسعار التالية:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 صباح اليوم الجمعة: 3725 جنيهًا للبيع، و3702 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم: 3260 جنيهًا، مقابل 3240 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم: 2794 جنيهًا للبيع، مقابل 2777 جنيهًا للشراء.

سعر مصنعية الذهب اليوم

تختلف أسعار الذهب بالمصنعية في مصر بشكل ملحوظ، وذلك لعدة أسباب، والتي منها الاختلافات بين تجار الذهب، حيث يُضيف كل تاجر ذهب هامش ربح خاص به على سعر الذهب، وتتراوح هذه الزيادة بين 150 و 200 جنيه للجرام، مما يفسر اختلاف الأسعار بين متجر وآخر، كما تحدد المصنعية أيضا على نوع القطعة الذهبية والمشغولات التي فيها، وكذلك وزن القطعة فكلما زاد وزن القطعة الذهبية، زادت تكلفة التصنيع.

أسعار الذهب عالميًا

شهدت أسعار الذهب عالميًا في بورصة لندن صباح اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 استقرارًا نسبيًا بعد الارتفاع الكبير الذي حدث أمسِ، فقد سجل سعر أوقية الذهب للبيع 2380 دولارًا، في حين سجل سعر الشراء 2379 دولارًا، ثم أن هناك عوامل عدة يتأثر بها سعر الذهب عالميًا مثل التضخم و ​​أسعار الفائدة والنمو الاقتصادي.

توقعات أسعار الذهب الفترة القادمة

يتوقع بعض المحللين أن تظل أسعار الذهب مستقرة على المدى القصير بسبب استمرار عدم الركود الاقتصادي على مستوى العالم، ومع ذلك على المدى الطويل، قد تؤدي ارتفاعات أسعار الفائدة إلى الضغط على أسعار الذهب مما قد يسبب ارتفاع أسعار الذهب، لذلك من يريد الاستثمار في الذهب لابد أن يتابع أخبار وتوقعات الذهب أول بأول.