سدد أون لاين.. استعلام غرامات المرور الرقم الألماني ur.gov.iq بالعراق وطريقة السداد

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، خدمة الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الألماني، حيث إن هذه الخدمة تُتيح للعديد مدن المواطنين إمكانية الإستعلام عن الغرامات المرورية الخاصة بهم إلكترونيًا، وذلك دون الذهاب إلى أي مكتب أو مكان تابع لمديرية المرور، وهي جاءت ضمن التطور التكنولوجي التي تمر به العديد من الدول، لتكون خدمة حكومية من ضمن الخدمات الرقمية الرائعة والمميزة التي يمكنك الإعتماد عليها.

استعلام غرامات المرور بالرقم الإلماني 2024 بالعراق

تتمثل أبرز خطوات الإستعلام عن غرامات المرور بالرقم الإلماني أمام جميع المواطنين في دولة العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى بوابة أور الحكومية التابعة لوزارة الداخلية.

ثم يتم القيام بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

اختيار خدمة الإستعلام عن الغرامات المرورية.

ليتم تسجيل الرقم الخاص بالمركبة للمواطن.

بعد ذلك يمكنك استكمال كافة البيانات الخاصة بالمخالفات المرورية.

الضغط على زر “تأكيد”.

كيفية سداد الغرامات المرورية بالرقم الألماني

هناك بعض الخطوات التي يُرجى اتباعها لكي تتمكن من سداد الغرامات المرورية الرقم الألماني في العراق، كما يأتي:-