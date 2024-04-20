«نجم الهواتف الذكية»… تعرف على أبرز مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus…صاحب الأداء المتميز والشاشة النقية!!

يسرنا أن نقدم لكم مواصفات Realme 12 Pro Plus، حيث تعد شركة ريلمي من الشركات الرائدة في مجال تصنيع الأجهزة الذكية، وتلتزم بتقديم مجموعة واسعة من الهواتف المتطورة لمواكبة التطور التكنولوجي المستمر، تم إطلاق هاتف Realme 12 Pro Plus كجزء من جهود الشركة في التطور، حيث يعتبر أول هاتف في فئته الوسطى الذي يدعم تقنية الزووم بنسبة تصل إلى 120X، ويأتي ذلك بفضل وجود عدسة بيرسكوب بدقة 64 ميجابيكسل، بالإضافة إلى ذلك، يتميز Realme 12 Pro Plus بمجموعة واسعة من الميزات الرائعة التي سنستعرضها فيما يلي.

مواصفات هاتف Realme 12 Pro Plus

تم تصميم الشاشة بشكل يشبه الثقب في وسطها، وهي منحنية قليلا من الأطراف باستخدام تكنولوجيا AMOLED، بحجم 6.7 إنش وبدقة 1080×2412 بكسل، مما يوفر سطوعًا يصل إلى 950 لومن.

أما بالنسبة للكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.4.

بالنسبة للكاميرا الخلفية، فتأتي مع ثلاث عدسات، الأولى منها بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.8، وتدعم المثبت البصري OIS باستخدام مستشعر Sony IMX890، وهي العدسة الرئيسية، أما العدسة الثانية، فتأتي بدقة 64 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.8، وتدعم أيضًا المثبت البصري OIS باستخدام مستشعر OmniVision OV64B، وهي مخصصة لتصوير البورترية، أما العدسة الثالثة، فتأتي بدقة 8 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2.

يتوفر الجهاز بتشكيلة متنوعة، بمساحات تخزينية مختلفة، بما في ذلك: 128 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، و256 جيجابايت مع 8 جيجابايت رام، ونسخة أخرى بسعة 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت رام.

لا يمكن إضافة مساحة تخزينية إضافية للجهاز بسبب عدم وجود فتحة لبطاقة الذاكرة.

أما بالنسبة للبطارية، فتأتي بسعة 5000 مللي أمبير.

أبرز مميزات هاتف Realme 12 Pro Plus

هاتف Realme 12 Pro Plus يتميز بمجموعة واسعة من الميزات التي تجعله الخيار المفضل لمعظم الشباب، بما في ذلك: