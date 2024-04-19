شحن شدات ببجي مجاناً الان شوف الطريقة مضمونة 100% لشحن شدات لعبة pubg

شحن شدات ببجي بدون فلوس تعد لعبة ببجي من أشهر الألعاب في العالم بأسره، إذ يقبل عليها العديد من محبي الألعاب الإلكترونية من الأطفال والشباب من محبي الإثارة والمغامرات لما تمنحه تلك اللعبة من محاكاة للواقع، وأهم ما يميزها هي تلك الشدات التي يقدم اللاعب على شرائها والتي لا يمكنه الوصول إليها وقت اللعب بالأسلوب أو الطريقة العادية، إذ تساعد شدات ببجي على شراء الكثير من السيارات والأسلحة الحديثة والملابس إلى غير من الأمور والأدوات الأخرى التي تعبر اللاعب على إنجاز مهامه التي ترغب في إنجازها بكل ناجح.

شحن شدات ببجي من المتجر

يستطيع اللاعب شحن شدات ببجي عبر المتجر عن طريق تسجيل الدخول من الهاتف الخاص باللعب على المتجر المتاح به، وكتابة اسم شدات ببجي عبر شريط البحث، ثم بيان مقدار الشدات التي يرغب في شرائها وعقب ذلك بيان الوسيلة المناسبة التي يمكن من خلالها الدفع، وأخيرا النقر على أيقونة الشراء.

كيفية شحن شدات ببجي بالأيدى

يستطيع اللاعب شحن شدات ببجي بشكل مجاني بالأيدي بطريقة يسيرة وسهلة حتى يتمكن من الاستمرار في اللعب والاستمتاع باللعبة ويمكنه ذلك عن طريق فتح اللعبة من هاتفه النقال ومنه عليه أن يجعل الدخول إلى حسابه وعليه أن ينقر على خيار المتجر على أيقونة خيار الشحن وعقب ذلك الضغط على الأيقونة المتعلقة بالشحن من خلال كتابة الاسم التعريفي، وعقب ذلك عليه بيان مقدار الشدات التي يرغب في الحصول عليها ثم يبين طريقة الدفع أو السداد التي تناسبه، والنقر على شحن الشدات وعلى الفور سيتم تحميلها إلى حسابه الخاص باللعبة.