«هتعبر عن شياكتك» مواصفات ساعة OnePlus Watch 2 …وسعرها على قد الأيد!!

ساعة وان بلس واتش هي من ضمن الأجهزة الذكية التي تتميز بشاشتها ذات حجم يبلغ حوالي 1.39 بوصة وتعتمد تقنية أموليد لعرض الصور بجودة عالية، تتمتع هذه الساعة بذاكرة داخلية سعتها 4 جيجابايت، ومساحة تخزين بحجم 1 جيجابايت، وهي مجهزة بنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) وتدعم مستشعرات لقياس ضربات القلب ومستوى الأكسجين في الدم، مما يجعلها محط اهتمام العديد من المستخدمين في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل مواصفاتها وعيوبها، بالإضافة إلى استعراض سعرها ومقارنته بالساعات الذكية الأخرى في السوق.

تعرف على مواصفات ساعة وان بلس وتش

يبحث الكثير من الأفراد عن مواصفات ساعة One Plus Watch، حيث قامت الشركة بإطلاق هاتف ذو نفس المواصفات، وسنقوم بشرحها لكم بالتفصيل فيما يلي:

في أبريل 2021، تم إصدار هذه الساعة، وتتميز بتصميم جذاب يجمع بين اللونين الأسود والأبيض والذهبي.

تبلغ أبعادها حوالي 46 مليمترا في الطول والعرض، مع إطار مصنوع من مادة الفلاز المضادة للصدى والظهر المصنوع من البلاستيك.

لا تدعم شبكات الجيل الثاني، لكنها تتمتع بشاشة AMOLED ذات سطوع يبلغ حوالي 450 شمعة، وتغطي مساحة تصل إلى 58% من حجم الساعة.

مواصفات أخرى لساعة وان بلاس وتش