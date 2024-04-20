ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية وخطوات الإعفاء من الخدمة العسكرية 2024، التي تعد فرض على كل شاب جزائري غير متوفر فيه شروط الإعفاء سواء متعلقة (استبعاد من الخدمة الوطنية شأن طبي أو شأن عائلي أو إعفاء بقرار رئاسي) في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل نكشف لكم أسباب الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية وملف الإعفاء من الخدمة الوطنية بعد التحديثات الجديدة.

ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية 2024

يشمل ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر حسب ما أعلنت عنه مديرية الشؤون الاجتماعية في الآونة الأخيرة كل من التالي:

شهادة طبية للأب والأم.

وضعية الإخوة تجاه الخدمة الوطنية.

تقديم شهادة الإقامة.

رفع مستخرج من الضرائب.

تقديم شهادة الإقامة.

شهادة ميلاد للأب والأم.

تقديم شهادة ميلاد للمعني.

تجهيز الشهادات التالية (الكفالة، العمل، العائلية، الراتب).

أسباب الإعفاء من الخدمة الوطنية في الجزائر 2024

وضعت وزارة الدفاع الجزائرية عدة شروط مختلفة لأعفاء الشخص من الخدمة الوطنية الموحدة في الجزائر تضمنت (سند طبي للإعفاء من الخدمة الوطنية أو سند عائلي) جاءت كالتالي:

1. حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية لسبب طبي:

تقديم المِلَفّ الطبي الخاص بالشخص المتقدم موضح به جميع الإعاقات إن وجدت.

شهادة الميلاد، و4 صور شخصية، بطاقة الإقامة.

صورة من بطاقة التعريف.

نموذج خطي لطب الإعفاء.

2. حالات الإعفاء من الخدمة الوطنية لسبب عائلي:

تجهيز نموذج موضح به الأسباب العائلية التي تمنعك من الخدمة الوطنية الجزائرية.

توضيح المؤهل الدراسي الخاص بك.

الشهادة العائلية.

صورة من شهادة وفاة الوالد.

شهادة تبين حالة العجز للوالدين أو عدم القدرة على العمل.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير الذي كشفنا فيه ملف الإعفاء من الخدمة الوطنية الجزائرية وأسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية 2024.