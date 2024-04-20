«مثال للأناقة والشياكة».. تعرف على أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55.. سامسونج بتولع نار!!

قد كشفت شركة سامسونج عن إطلاقها للهاتف المتميز Samsung Galaxy A55 الموجه لفئة الوسط، والذي يتميز بتصميم أنيق مصنوع من الزجاج مع مقاومة للماء، وبالتالي، يعد هذا الإصدار إضافة جديدة مميزة لسلسلة جالاكسي الرائجة عالميا، حيث تشتهر بتقديم هواتف عالية الجودة بأسعار منافسة، يأتي الهاتف مع شاشة عالية الدقة ووضوح رائع، بطارية كبيرة السعة، ومزايا فريدة جعلته محط انتباه الكثيرين.

أبرز مواصفات هاتف Samsung Galaxy A55 5G

يظهر الهاتف بتصميم رفيع وخفيف الوزن، حيث يتميز ببنية مصنوعة من أرقى المواد، بما في ذلك الزجاج المحمي بطبقة من جوريلا، مع إطار معدني يضفي عليه المتانة والأناقة.

ويأتي الهاتف بمجموعة متنوعة من الألوان الجذابة، بما في ذلك اللون الكحلي، والليموني، والبنفسجي الفاتح، والأزرق الثلجي.

أما بالنسبة للشاشة، فتتميز بحجم 6.5 بوصة، مع تقنية Super AMOLED التي توفر دقة 1080 × 2340 بكسل، بالإضافة إلى معدل تحديث يصل إلى 120 هرتز.

تتميز الجهاز بأداء استثنائي يوفر سلاسة وسرعة لتلبية جميع احتياجاتك، سواء كانت مهامك اليومية البسيطة أو تجارب الألعاب الشديدة وغيرها من المهام حيث يحتوي هاتف Galaxy A55 5G على معالج Exynos 1480 ثماني النواة الذي يمنحك قوة وأداء مثاليين.

تأتي الذاكرة العشوائية (RAM) بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت لضمان تشغيل تطبيقاتك بسلاسة وفعالية.

بالنسبة للتخزين الداخلي، يقدم الهاتف خيارات تخزين تصل إلى 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت لتخزين جميع بياناتك وملفاتك بسهولة.

وإلى جانب ذلك، يدعم الهاتف خاصية زيادة مساحة التخزين عبر بطاقة الذاكرة الخارجية التي يمكن وضعها في فتحة الشريحة الثانية المخصصة.

أبرز مميزات هاتف سامسونج جالاكسي A55