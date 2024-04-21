«هاتف لا يقاوم»… تعرف على مواصفات هاتف Realme GT Neo 6 SE…يستحق الضجة وبجدارة!!

تبرز Realme مجددا مع إصدار جديد يثير الإعجاب ويشعل حماس عشاق التكنولوجيا، إذ تقدم Realme GT Neo 6 SE، هذا الهاتف المميز يجمع بين التصميم الفاخر والأداء القوي، مما يوفر تجربة استخدام متميزة للمستخدمين بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على مجموعة من المواصفات المثالية المناسبة للفئة المتوسطة، وتم تصميمه بشكل أنيق وجذاب، متوفر بمجموعة متنوعة من الألوان يأتي الهاتف بجسم خفيف الوزن مصنوع من البلاستيك، وشاشة بحجم 6.78 بوصة بدقة FHD+ ومعدل تحديث يبلغ 120Hz.

أبرز مواصفات Realme GT Neo 6 SE

يتمتع الهاتف بدعم تركيب شريحتي اتصال لتجربة 5G المثيرة، إلا أنه لا يسمح بتركيب بطاقة ذاكرة إضافية.

يعتمد الجهاز على معالج Snapdragon 7+ Gen 3 ثماني النواة، حيث تتواجد النواة الأقوى من نوع Cortex A715 بتردد يبلغ 2.8 جيجا هرتز.

تتميز الرامات بتقنية LPDDR 5X، بينما يتمتع التخزين بتقنية UFS 4.0.

تم تصنيع الهاتف من مواد خارجية مثل الزجاج، مع إطار من البلاستيك.

يزن الهاتف حوالي 191 جرامًا ويبلغ أبعاده 162×75.1×8.7 مم.

تتميز الكاميرا السيلفي بدقة 32 ميجابيكسل، مع فتحة عدسة F/2.45، ومستشعر Sony IMX 615، مما يمكنها من تسجيل فيديوهات بجودة 2160p@30fps.

أما الكاميرات الخلفية، فتأتي مزودة بفلاش LED مزدوج وتدعم تسجيل فيديوهات بجودة 2160p@60fps.

تم إضافة كاميرا خلفية رئيسية متميزة بدقة تصوير تبلغ 50 ميجا بيكسل، وتتميز بفتحة عدسة F/1.88 لتوفير تفاصيل مذهلة في الصور، وتم تجهيزها بمستشعر سوني IMX 882 المتقدم لتحقيق أداء فائق، بالإضافة إلى مثبت بصري للحصول على صور ثابتة وواضحة.

وبالإضافة إلى ذلك، تمتاز بكاميرا ثانوية بدقة 8 ميجا بيكسل وفتحة عدسة F/2.2 مع مستشعر سوني IMX 355.

أبرز مميزات هاتف Realme GT Neo 6