خطوة بخطوة.. رابط نظام نور وكيفية تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي 1446 والشروط المطلوبة

يبحث جميع أولياء الأمور عن خطوات تسجيل نظام نور أول ابتدائي 1446، والتي ستتم بشكل إلكتروني من خلال المنصة التي طرحتها وزارة التعليم السعودية وهي منصة نور، حيث من خلالها يتم تقديم الكثير من الخدمات الإلكترونية إلى الطلاب، وذلك حتى توفر وزارة التعليم على أولياء الأمور الوقت والجهد، لذا من الضروري معرفة الخطوات الصحيحة المتبعة حتى يتم التسجيل في نظام نور بشكل ناجح.

خطوات تسجيل طلاب الأول الابتدائي في نظام نور

تتم عملية تسجيل نظام نور أول ابتدائي بكل يسر من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي تتمثل في الآتي:

في البداية يجب عليك التوجه إلى منصة نور الإلكترونية.

بعد ذلك يجب عليك البدء في تسجيل الدخول لحساب ولي الأمر.

ابدأ في تدوين المعلومات بصورة صحيحة حتى تتمكن من الضغط على أيقونة تسجيل.

ثم توجه إلى الصفحة الرئيسية، حتى تضغط على أيقونة إضافة طالب مستجد.

يتطلب منك إدخال بعض البيانات الهامة منها رقم الهوية الوطنية ورقم الإقامة، في حال أن الطالب غير سعودي الجنسية.

قم بتحديد صلة القرابة مع تدوين رقم الهوية الخاص بالطالب.

يجب تحديد الوظيفة التي يشغلها ولي الأمر.

قم باختيار المدرسة.

اضغط على زر الموافقة على جميع الشروط والأحكام.

ثم اضغط على زر تسجيل.

شروط إضافة طالب جديد في نظام نور

بعض الشروط الهامة التي يجب أن تتوفر في الطالب المستجد حتى يتم تسجيله داخل نظام نور، ولهذا من أبرز الشروط هي كالتالي: