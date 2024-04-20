مبروك للجميع..رابط الاستعلام على نتيجة مسابقة البريد المصري 2024 بالاسم jobs.caoa.gov.egblog.sa عبر بوابة الوظائف الحكومية

الاستعلام على نتيجة مسابقة البريد المصري 2024، أعلن البريد المصري عن نتائج المسابقة التي قامت بإطلاقها منذ شهرين، بهدف مساعدة الأفراد في الحصول على وظائف حكومية للشباب، كما قامت بفتح باب المسابقة لمدة تصل إلى أسبوع حتى يتمكن جميع المواطنين التسجيل في المسابقة، وبناء على ذلك قامت الحكومة المصرية بفتح باب الاستعلام عن نتائج مسابقة البريد المصري من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة.

الاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري 2024

أتاح البريد المصري الرابط الرسمي الخاص بالاستعلام عن نتيجة مسابقة البريد المصري، ولكي يتم الاستعلام عن المسابقة يجب الالتزام بعدة خطوات تتمثل فيما يلي:

أولاً، قم بالتوجه الي الموقع الرسمي الخاص ببوابة الوظائف الحكومية من خلال الضغط علي هذا الرابط اضغط هنا.

ثانياً، بعد ذلك قم بالنقر فوق خانة الاستعلام من القائمة الرئيسية للصفحة.

ثالثاً، ثم قم بتدوين الرقم القومي الخاص بالمواطن ورقم الطلب الشخصي في الحقول الفارغة.

رابعاً، بعد ذلك قم بالنقر فوق الاستعلام.

في النهاية، سوف تظهر لك النتائج الخاصة بالاستعلام إذا كان تم قبول الطلب أم لا.

ما هي الوظائف الخاصة بمسابقة البريد المصري

قامت الحكومة المصرية بالإعلان عن الوظائف المتاحة من مسابقة البريد المصري، حيث تشمل هذه الوظائف كالآتي: