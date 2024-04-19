“مش هتصدق” أسعار الذهب فى مصر الجمعة 19 ابريل 2024 جرام 21 يسجل 3260 جنيه

ما زالت أسعار الذهب فى مصر، تحظى اهتمام وبحث عدد كبير من الأشخاص خلال الساعات الأخيرة، حيث شهدت اسعار الذهب استقراراً ملحوظاً خلال تعاملات اليوم وذلك بسبب التذبذبات في سعر أونصة الذهب العالمية والتراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار في البنوك الرسمية، وهذا ما يجعل الكثير من الأشخاص حريصين على متابعة أسعار الذهب في مصر نظراً لحركة السعر العالمي على السعر المحلي وإليكم الأسعار….

أسعار الذهب فى مصر الجمعة 19 ابريل 2024

عيار 24 يسجل 3726 جنيها.

عيار 21 يسجل 3260 جنيها.

عيار 18 يسجل 2794 جنيها.

عيار 14 يسجل 2173 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 26080 جنيها.

حيث يهتم عدد كبير من المواطنين بالتعرف على أسعار الذهب خاصة بعد التراجع الملحوظ في سعر صرف الذي وصل 48.40 جنيه، وذلك بعد أن ارتفع بمقدار جنيه واحد تقريباً بعد عودة البنوك إلى العمل بعد اجازة عيد الفطر المبارك، ويأتي هذا في ظل استقرار بشكل عام في حركة سعر الصرف في مصر خلال الآونة الأخيرة وهذا ما يعكس على استقرار تداول الذهب في مصر .

سعر الذهب في مصر

وعلى نفس السياق فقد صرح إحدى خبراء الاستثمار في مصر أنه يجد ضعف في الطلب الحالي على شراء الذهب المحلي مما دفع التجار إلى تصدير الذهب الخام ، وذلك لتحقيق الاستفادة وتعويض تراجع الطلب وبالتالي هذا ما تسبب في تراجع أسعار الذهب المحلي مؤخراً، حيث يرتبط سعر الطلب وسعر اونصة الذهب العالمي وبعد الاستقرار الملحوظ في سغر صرف البنوك الرسمية وهذا ما يجعل المستثمرين حريصين على متابعة الأسواق المحلية لأية تغيرات طارئة في سعر الذهب.