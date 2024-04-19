«شركة أوبو تزيد من مستوى المنافسة»… مواصفات ومميزات هاتف Oppo Reno 11 F 5G…ببطارية عملاقة!!!

أعلنت شركة أوبو بفخر عن طرح هاتفها الأحدث والأكثر تطورا في عالم التكنولوجيا، وهو Oppo Reno 11 F 5G العملاق، الذي يعد من الهواتف الذكية ذات الفئة المتوسطة الفائقة بمواصفاته الرائدة ومزاياه الفريدة، تتميز هذه الأجهزة بشاشة AMOLED المتطورة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، مما يضمن تجربة مرئية سلسة وممتعة، كما يزخر الهاتف بمعالج قوي من شركة ميديا تيك، وهو Dimensity 7050.

أبرز مواصفات Oppo Reno 11 F 5G

يمتاز الجهاز بشاشة رائعة من نوع AMOLED بمقاس 6.7 بوصة، تتميز بدقة عالية تصل إلى 394 بكسل لكل بوصة، مما يوفر تجربة تصفح مثالية بالإضافة إلى ذلك. تأتي الشاشة بمعدل تحديث يصل إلى 120 هيرتز، مما يضمن سلاسة واستجابة فائقة أثناء الاستخدام ولا تقتصر مزايا الشاشة على ذلك فقط، بل تدعم أيضًا خاصية HDR10+ التي توفر تباينا ووضوحا ممتازين في الصور ومقاطع الفيديو، ولا ننسى سطوع الشاشة الرائع الذي يصل إلى حوالي 1100 شمعة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في الأماكن ذات الإضاءة الساطعة دون أي مشكلة. يتميز الجهاز بأداء مذهل وقوة استثنائية، حيث يأتي مجهزًا بمعالج Dimensity 7050 بتقنية تصنيع عالية الدقة تبلغ 6 نانومتر، وإلى جانب ذلك، يضمّ الجهاز معالج رسومي Mali-G68 MC4 الذي يضفي تحسينات هائلة على تجربة الألعاب والرسوميات. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 14 الأحدث، مع واجهة مستخدم مُحسّنة من أوبو ColorOS 14، مما يوفر للمستخدمين تجربة استخدام سلسة ومتكاملة. تم تجهيز الهاتف بكاميرا أمامية جديدة تتميز بدقة تصوير تبلغ 32 ميجا بكسل، مع فتحة عدسة بحجم 2.4 f

بعض المواصفات الاخري