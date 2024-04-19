وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عام ….تعرف على سبب الوفاة وموعد الجنازة

تم نشر خبر وفاة الفنان صلاح السعدني عن عمر يناهز الـ 81 عام، مما لاقى الخبر اهتمام وبحث عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي وتفاجئ الكثير من الفنانين والعاملين بالوسط الفني ، حيث يعد الفنان صلاح السعدني من أهم وأكبر فناني الدراما المصرية وتم نشر الخبر في عدد من المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي، وتفاعل الكثير من المتابعين وعلقوا على صورة الفنان الراحل “ربنا يرحمه” ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على سبب الوفاة وموعد الجنازة.

أعمال الفنان صلاح السعدني

الفنان صلاح السعدني مواليد 23 أكتوبر 1943 ولد الفنان في محافظة المنوفية وحصل على شهادة البكالوريوس في الزراعة، دخل الوسط الفني مع الفنان عادل إمام وتشاركا في التمثيل سوياً بمسرح الكلية شارك في الكثير من المسلسلات والأعمال الفنية إلا أنه لم ينجح في السينما مثل النجاح الذي حققه في الدراما ،وشارك الفنان في الكثير من الأفلام السينمائية ومنها: مدسة الحب والحب والثمن والوحش داخل الإنسان، زمن حاتم زهران، ليه يادنيت درب سعادة .

ومن أشهر أدواره الفنية في الدراما المصرية دور العمدة سليمان غانم في مسلسل ليالي الحلمية برفقة الفنان يحي الفخراني وصفية العمري، كما شارك الفنان صلاح السعدني في المسلسلات وهي: الرحيل وجسر الخطر وبين القصرين نقطة نظام، قطار منتصف الليل والباطنية والقاصرات وغيرها من الأعمال الدرامية التي حققت نجاحاً كبيراً على مدار السنوات الماضية.

سبب وفاة الفنان صلاح السعدني

ويبحث الكثير من الأشخاص عن سبب وفاة الفنان صلاح السعدني فقد أعلنت أسرة الراحل أنه يعاني من مرض الزهايمر من فترة طويلة هذا بجانب إصابته بالعديد من أمراض الشيخوخة وأعلنت أسرة الراحل أنه توفي صباح اليوم الموافق الجمعة 19 أبريل 2024، ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان بعد صلاة العصر في مسقط رأس الفنان صلاح السعدني بمحافظة المنوفية والعواء سوف يكون في القاهرة إلا أنه حتى الآن لم يتم عن مكان العزاء، وتتقدم أسرة البديل بخالص العزاء لأسرة الراحل صلاح السعدني داعين المولى أن يرزق ذويه الصبر والسلوان.