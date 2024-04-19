ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة طيور الجنه الجديد 2024 بجوده مرتفعة.. خلي العيال تفرح وتهيص!!

انطلقت قناة طيور الجنة عام 2008، محلقة في سماء الإعلام الطفولي، حاملةً رسالة تنويرية ترفيهية هادفة، لتكون منارة إبداع تنير دروب أجيال من الأطفال العرب، تأسست القناة على يد رجل الأعمال الأردني خالد مقداد، إيمانًا منه بأهمية تنمية مهارات الأطفال وصقل مواهبهم من خلال محتوى هادف يجذبهم ويثري عقولهم.

تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعد قناة طيور الجنة من أشهر قنوات الأطفال العربية، حيث تقدم محتوى تعليميًا وترفيهيًا هادفًا ينال إعجاب الصغار والكبار، وردد قناة طيور الجنة على النايل سات:

التردد: 11258

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد: 11310

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: SD

خطوات استقبال قناة طيور الجنة:

اضغط على زر القائمة في جهاز الاستقبال الخاص بك. انتقل إلى قائمة “الإعدادات”. اختر “التثبيت اليدوي”. أدخل تردد القناة المطلوب. أدخل معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ. اضغط على زر “بحث”. انتظر حتى يتم العثور على القناة. اضغط على زر “حفظ”.

مميزات قناة طيور الجنه

بالتأكيد، قناة طيور الجنة للأطفال تقدم العديد من المميزات، منها: