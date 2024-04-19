رسميا… هنا موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 الابتدائية والمتوسطة
امتحانات السودان
أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان منذ فترة عن تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وخلال الساعات القليلة الماضية تم تداول أخبار تفيد أن سبب التأجيل يعود إلى الأوضاع غير المستقرة في البلاد، ومع ذلك، أكدت الوزارة أن الهدف من التأجيل هو منح الطلاب فرصة إضافية لاستعادة المعلومات وتعزيزها في جميع المواد قبل أداء الاختبارات، و تعتبر هذه المرحلة حاسمة في حياة الطالب، حيث تحدد مستقبله الأكاديمي، ولمعرفة الموعد الجديد للامتحانات وجدول ترتيب المواد المطروحة في الاختبارات تابعونا خلال هذا المقال.
موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024:
تعد الشهادة السودانية مرحلة مهمة في حياة الطلاب السودانيين، حيث تحدد مصيرهم الأكاديمي والمهني، وتعد الشهادة السودانية شهادة تعليم ثانوي تمنح للطلاب الذين يجتازون امتحاناتها بنجاح، وتؤهلهم للالتحاق بالتعليم العالي في السودان، وعادة ما تعلن عن جدول ترتيب المواد المطروحة في امتحان الشهادة السودانية، ويشمل الجدول مواعيد الاختبارات المحددة لكل مادة دراسية، ويتم تحديد ترتيب المواد بناءً على أولوية الاختبارات وأهميتها، و يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لامتحانات الشهادة السودانية من خلال وزارة التربية ،والتعليم السودانية.
جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024
وزارة التربية السودانية كشفت عن جدول الامتحانات الجديد المعتمد رسميًا، ويتضمن مواعيد الامتحانات للشهادة السودانية على النحو التالي:
- يوم 11 يونيو 2024: اختبارات مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية.
- يوم 12 يونيو 2024: امتحان مادة علوم الحاسب.
- يوم 13 يونيو 2024: امتحان الأحياء والعلوم الهندسية.
- يوم 14 يونيو 2024: مادة الجغرافيا والبيئة والعلوم الأسرية.
- يوم 15 يونيو 2024: الكيمياء، الدراسات الإسلامية، الأدب الإنجليزي.
- يوم 16 يونيو 2024: الدراسات الإسلامية ومادة الأدب الإنجليزي لقسم الأدبي.
- يوم 18 يونيو 2024: اللغة العربية.
- يوم 19 يونيو 2024: الفيزياء والتاريخ.
- يوم 20 يونيو 2024: اللغة الفرنسية.
- يوم 21 يونيو 2024: الرياضيات المتخصصة للقسم العلمي.
- يوم 22 يونيو 2024: تختم الامتحانات بمادة اللغة الإنجليزية.