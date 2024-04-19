رسميا… هنا موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024 الابتدائية والمتوسطة

أعلنت وزارة التربية والتعليم في السودان منذ فترة عن تأجيل موعد امتحانات الشهادة السودانية للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، وخلال الساعات القليلة الماضية تم تداول أخبار تفيد أن سبب التأجيل يعود إلى الأوضاع غير المستقرة في البلاد، ومع ذلك، أكدت الوزارة أن الهدف من التأجيل هو منح الطلاب فرصة إضافية لاستعادة المعلومات وتعزيزها في جميع المواد قبل أداء الاختبارات، و تعتبر هذه المرحلة حاسمة في حياة الطالب، حيث تحدد مستقبله الأكاديمي، ولمعرفة الموعد الجديد للامتحانات وجدول ترتيب المواد المطروحة في الاختبارات تابعونا خلال هذا المقال.

موعد امتحانات الشهادة السودانية 2024:

تعد الشهادة السودانية مرحلة مهمة في حياة الطلاب السودانيين، حيث تحدد مصيرهم الأكاديمي والمهني، وتعد الشهادة السودانية شهادة تعليم ثانوي تمنح للطلاب الذين يجتازون امتحاناتها بنجاح، وتؤهلهم للالتحاق بالتعليم العالي في السودان، وعادة ما تعلن عن جدول ترتيب المواد المطروحة في امتحان الشهادة السودانية، ويشمل الجدول مواعيد الاختبارات المحددة لكل مادة دراسية، ويتم تحديد ترتيب المواد بناءً على أولوية الاختبارات وأهميتها، و يتم الإعلان عن المواعيد الجديدة لامتحانات الشهادة السودانية من خلال وزارة التربية ،والتعليم السودانية.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024

وزارة التربية السودانية كشفت عن جدول الامتحانات الجديد المعتمد رسميًا، ويتضمن مواعيد الامتحانات للشهادة السودانية على النحو التالي: