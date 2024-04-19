اشتريه وعلى ضمنتي ياعم.. مواصفات ومميزات هاتف سامسونج A35 الجديد.. سامسونج ولعت الدنيا!!

موبايل سامسونج 35 هو إصدار جديد مثير للجدل في عالم التكنولوجيا المحمولة يعتبر Samsung 35 تطورا مثير عن الإصدارات السابقة، مزودا بميزات مبتكرة تهدف إلى جعل حياة المستخدمين أكثر سهولة وراحة، يتميز هذا الهاتف بتصميم أنيق وشاشة عالية الدقة توفر تجربة مرئية رائعة. كما يأتي مع مجموعة واسعة من الميزات الرائدة في الصناعة، بما في ذلك كاميرا عالية الدقة وأداء سريع ومستقر، بفضل تقنياته المتطورة، يعتبر Samsung 35 خيار مثالي للأشخاص الذين يبحثون عن الجودة والأداء العالي في هاتف ذكي، تابع معنا من خلال موقعنا البديل الاخباري.

مواصفات الهاتف

يفترض أن يكون هاتف سامسونج 35 هو هاتف ذكي من الفئة المتوسطة من سامسونج، تم إطلاقه في عام 2024،مواصفات الهاتف المتوقعة:

الشاشة: شاشة Super AMOLED بحجم 6.6 بوصة بدقة FHD+ (1080 x 2340 بكسل) مع معدل تحديث 120 هرتز. المعالج: معالج Exynos 1380 ثماني النواة. الذاكرة: 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) و 128 أو 256 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية. الكاميرا الخلفية: كاميرا ثلاثية العدسات تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 5 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية:كاميرا بدقة 13 ميجابكسل. البطارية:بطارية بسعة 5000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 25 وات. نظام التشغيل: أندرويد 14 مع واجهة One UI 6.1.

ميزات أخرى