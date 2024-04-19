“أوبو تطلق وحش جديد” هاتف بـ 12 جيجابايت رامات هيتفوق على كل المنافسين!

ما زالت شركة أوبو ومنتجاتها في صدارة الأسواق العالمية وذلك بفضل جودة منتجاتها وأسعارها التي لا مثيل لها، وانتشر مؤخرا الكثير من الأخبار حول نزول هاتف جديد من أوبو ذات مميزات رائعة مما جعل الكثير يتساءل عن ذلك الهاتف، ومن ثم سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن موضوع، رامات 12 جيجابايت.. أوبو تفاجئ المستخدمين بقدرات OPPO K12.

مواصفات هاتف oppo K12

ولأن الكثير يبحث ويتساءل عن مواصفات هاتف oppo K12 سوف نتناول فيما يلي أبرز مواصفاته:

نوع الهاتف هاتف ذكي اسم الهاتف Oppo K12 نوع المعالج Snapdragon 7 Gen 3 نظام التشغيل اندرويد ١٤ نوع الشاشة Amoled حجم الشاشة ٦،٧ بوصة معدل التحديث ١٢٠ هرتز عدد الرامات ١٢ جيجا بايت عدد الكاميرات 3 كاميرات دقة الكاميرا الأمامية ١٦ ميجا بيكسل دقة الكاميرا الخلفية ٥٠ ميجا بيكسل GPRS يدعم Edge يدعم وأي فاي يدعم بلوتوث يدعم

مميزات هاتف oppo K12

يحتوي هاتف oppo K12 على العديد من المميزات التي جعلت الكثير يتساءل عنها والتي منها ما يلي:

وأول تلك المميزات التي يدعمها هاتف أوبو K12 أنه يدعم شاشة كبيرة نسبياً تصل إلى ٦،٨ بوصة ذات جودة ودقة عالية.

بالإضافة أيضاً إلى الكاميرا الأمامية الرائعة التي تمنحك صورة سيلفي نقية وجميلة وواضحة لا مثيل لها.

كذلك أيضاً يدعم كاميرا خلفية ذات جودة عالية تمكنك من الحصول على صورة شخصية رائعة.

وليس ذلك فحسب بل إنه يدعم أيضاً صوت نقي وواضح جدا بفضل السماعات الاستريو التي يدعمها.

كما أنه أيضاً يدعم شكل أنيق وجذاب وعصري وألوان عديدة تتناسب مع جميع الاذواق والاعمار والفئات.

بالإضافة أيضاً إلى سعة تخزين داخلية كبيرة جداً لا مثيل لها لتحميل أكبر الملفات والصور والموسيقى.

وأيضا يدعم بطارية قوية وشحن سريع جدا للبطارية.

سعر هاتف oppo K12

بعد أن عرضنا مواصفات ومميزات ذلك الهاتف يرغب الكثير في معرفة أسعاره وسوف نوضح ذلك فيما يلي: