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رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الاستحقاق 1445 … والموعد المحدد لصرف دعم ريف
رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الاستحقاق 1445
يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة السعودية عن رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الاستحقاق 1445، الذي يعد من أهم برامج الدعم السعودية خلال السنوات الماضية، وهو أيضاً من أكثر البرامج الداعمة للإقتصاد السعودي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الاستحقاق التي أعلنت عنها الحكومة السعودية…..
رابط التسجيل في دعم ريف
حيث أعلنت الحكومة السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في دعم ريف تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتوفيراً للوقت والمجهود، وإليكم الخطوات …
- زيارة منصة ريف على الانترنت.
- اضغط على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.
- تأكد من صحة البيانات المدخلة.
- ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.
- ثم اضغط على ارسال الطلب.
شروط الحصول على دعم ريف
وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم ريف والتي نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية…
- أن يكون المواطن المتقدم سعودي الجنسية.
- وأن يكون في السعودية إقامة دائمة.
- يمكن للأجانب الحصول على بطاقات التنقل السارية والتي تتيح لهم الإستفادة من الدعم المقدم.
- يجب أن يكون الشخص المتقدم عامل في القطاع العام أو الخاص.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والوثائق المطلوبة في الموعد المحدد.
- أن يكون لدى المتقدم فكرة للمشروع الخاص به والذي يمكن من خلالها أن يحصل على الدعم المقدم من الحكومة السعودية.
- الحد المانع للحصول على الدعم هو 6000 ريال سعودي.