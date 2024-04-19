رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الاستحقاق 1445 … والموعد المحدد لصرف دعم ريف

يهتم عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المملكة السعودية عن رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الاستحقاق 1445، الذي يعد من أهم برامج الدعم السعودية خلال السنوات الماضية، وهو أيضاً من أكثر البرامج الداعمة للإقتصاد السعودي، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في دعم ريف وشروط الاستحقاق التي أعلنت عنها الحكومة السعودية…..

رابط التسجيل في دعم ريف

حيث أعلنت الحكومة السعودية عن تخصيص رابط الكتروني للتسجيل في دعم ريف تيسيراً على عدد كبير من المواطنين وتوفيراً للوقت والمجهود، وإليكم الخطوات …

زيارة منصة ريف على الانترنت.

اضغط على تسجيل الدخول وادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة.

تأكد من صحة البيانات المدخلة.

ارفع الأوراق والمستندات المطلوبة بصيغة PDF.

ثم اضغط على ارسال الطلب.

شروط الحصول على دعم ريف

وكانت الحكومة السعودية أعلنت عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في الحصول على دعم ريف والتي نتعرف عليها من خلال الفقرة التالية…