كراميش هلت علينا من تاني.. تردد قناة كراميش الجديد 2024.. نزلها ومتبخلش على الاولاد

قناة كراميش هي قناة تلفزيونية عربية مخصصة للأطفال تأسست في العام 2007 في لبنان، تقدم القناة برامج ترفيهية وتعليمية متنوعة تستهدف الأطفال في العالم العربي، تتضمن برامجها الكرتونية والمسابقات والأغاني والعروض المسرحية، وتهدف إلى توفير بيئة آمنة وتعليمية للأطفال لتطوير مهاراتهم وتعزيز قيمهم الإيجابية.

مميزات قناة كراميش

قناة كراميش مميزة بعدة جوانب، فهي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم محتوى ترفيهي وتعليمي ممتع ومفيد من بين مميزاتها:

تركيزها على الأطفال: تعتبر قناة كراميش وجهة مفضلة للأطفال، حيث تقدم برامج متنوعة تناسب جميع الفئات العمرية.

محتوى تعليمي ممتع: تقدم القناة برامج تعليمية تجمع بين المرح والتعلم، مما يساعد الأطفال على اكتساب المعرفة بطريقة مسلية.

الجودة والانتاج المتميز: تتميز قناة كراميش بجودة عالية في الإنتاج والمحتوى، مما يجعلها تحظى بشعبية كبيرة بين الأطفال وأولياء الأمور على حد سواء.

التنوع في البرامج: تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج بمختلف الأنماط والأشكال، بما في ذلك الرسوم المتحركة والبرامج الترفيهية والمسابقات والعروض الموسيقية.

المحتوى الهادف والمثير للإبداع: تسعى قناة كراميش لتقديم محتوى هادف يعزز قيم التعاون والتفاعل والإبداع لدى الأطفال.

تردد قناة كراميش على عرب سات

التردد: 11390.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

الاستقطاب: رأسي.

معدل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة hd

تردد القناة على نايل سات