“بضغطة واحدة“ تردد جميع قنوات نايل سات 2024 كاملة بدون تقطيع

تعتبر ترددات القنوات واحدة من الأشياء التي تشغل بال الكثير وبالتحديد لأن أغلب القنوات تقوم بتغيير التردد الخاص بها بشكل مستمر وذلك من أجل الحرص على تقديم أفضل دقة وجودة لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا قائمة ترددات القنوات على القمر النايل سات.

قائمة ترددات القنوات على القمر النايل سات

يمكنك الآن تثبيت أكبر قدر من القنوات التي قد تكون مهمة لديك بكل سهولة وبشكل مجاني تماما ولا تحتاج إلى رسوم شهرية أو أكواد تشفير وذلك من خلال استخدام الترددات الآتية:

تردد قناة القاهرة الإخبارية وقناة العربية الحدث

التردد: 11747.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة النهار وقناة سي بي سي دراما

التردد: 11785.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة روتانا سينما

التردد: 11296.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة بانوراما فيلم

التردد: 12054.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة نايل سينما

التردد: 11843.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ستار سينما

التردد: 12521.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

التردد: 12091.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون تايم سبورت 1

التردد: 11681.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون تايم سبورت 2

التردد: 10853.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة الأهلي

التردد: 11747.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

تردد قناة اون تايم سبورت 3

التردد: 12303.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

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