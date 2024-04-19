رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445 والشروط اللازمة …. وخطوات اضافة الزوجة

أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن تخصيص رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445، الذي أصبح من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1445، والشروط التي أعلنت عنها الوزارة….

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445

حيث يمكن للأشخاص المتزوجين التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور والتي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية وإليكم خطوات التسجيل ….

زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من هنا .

الدخول على بوابة الضمان الإجتماعي المطور .

اضغط على منصة الدعم والحماية الوطنية.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الخاص بل.

اضغط على أيقونة الملف الواحد.

ثم حدد نوع الطالب وحدد صلة القرابة.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

اضغط على إرسال الطلب.

شروط إضافة الزوجة إلى الضمان الاجتماعي المطور

وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في اضافة الزوجة إلى الضمان الإجتماعي المطور والتي جاءت كالتالي: