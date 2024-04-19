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رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445 والشروط اللازمة …. وخطوات اضافة الزوجة
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445
أعلنت وزارة الموارد البشرية السعودية عن تخصيص رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445، الذي أصبح من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور 1445، والشروط التي أعلنت عنها الوزارة….
رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1445
حيث يمكن للأشخاص المتزوجين التسجيل في الضمان الإجتماعي المطور والتي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية وإليكم خطوات التسجيل ….
- زيارة الموقع الالكتروني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية من هنا .
- الدخول على بوابة الضمان الإجتماعي المطور .
- اضغط على منصة الدعم والحماية الوطنية.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ثم ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور ورقم الهوية الخاص بل.
- اضغط على أيقونة الملف الواحد.
- ثم حدد نوع الطالب وحدد صلة القرابة.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- اضغط على إرسال الطلب.
شروط إضافة الزوجة إلى الضمان الاجتماعي المطور
وأعلنت وزارة الموارد البشرية عن عدة شروط يجب أن تتوافر في الأشخاص الراغبين في اضافة الزوجة إلى الضمان الإجتماعي المطور والتي جاءت كالتالي:
- ـأن يلتزم الزوج بتقديم طلب إضافة الزوجة إلى الضمان الإجتماعي المطور من خلال الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية السعودية.
- أن تكون الزوجة حاملة للجنسية السعودية أو متزوجة من رجل سعودي الجنسية حتى تتمكن من الحصول على الضمان الاجتماعي.
- أن يلتزم الزوج بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.
- ألا يكون للزوج أصول أو عقارات أو أملاك.
- ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوجة 1100 ريال سعودي.