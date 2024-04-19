شجع بحرارة.. موعد مباراة الأهلي ومازيمبي في نصف نهائي أبطال أفريقيا 2024

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2024، حيث يستعد الفريق الأول لنادي الأهلي لكرة القدم لهذه المباراة الحاسمة والقوية جدًا مع مديره الفني السويسري مارسيل كولر، لمعرفة الموعد والقنوات الناقلة للمباراة تابعوا السطور المقبلة.

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي الكونغولي في أبطال أفريقيا

فقد فاز الفريق الأحمر الأهلي المصري في وقت سابق على فريق سيمبا التنزاني ومنها تأهل إلى الجولة النصف النهائية لبطولة دوري أبطال أفريقيا 2024 لمواجهة مازيمبي الكنغولي، حيث يبحث الملايين من المحبي ومشجعي المارد الأحمر عن موعد مباراة الأهلي ومازيمبي المقبلة، حيث تبدأ أحداث مباراة الذهاب يوم غد السيت 20 ابريل 2024 في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الرابعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، حيث تقام المباراة في لوبومباشي بالكونغو.

كما تقام مباراة الإياب بين فريق الأهلي المصري وفريق مازيمبي الكنغولي على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الجمعة 26 ابريل الحالي.

القنوات الناقلة للمباراة

حصلت مجموعة قنوات بي أن سبورتس الرياضية القطرية على حقوق بث مباريات دوري أبطال أفريقيا 2024 في الشرق الأوسط، ومنها سيتم نقل أحداث مباراة الأهلي المصري ومازيمبي الكنغولي

قائمة فريق الأهلي المصري

يستعد المدير الفني السويسري مارسيل كولر للمباراة بقائمة مميزة من اللاعبين للفوز على فريق فريق مازيمبي الكنغولي وذلك على النحو التالي: