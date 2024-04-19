رئيس تجارية الإسماعيلية يتفاهم مع المخابز لترخيص العيش الحر!

في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها المواطن المصري، وتماشياً مع توجيهات القيادة السياسية بتخفيف العبء عن كاهله وضبط السوق، عقد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية اجتماعاً تنسيقياً مع أعضاء شعبة المخابز والتموين وجهاز حماية المستهلك.

النقاشات حول تخفيض أسعار العيش

بحضور كل من أحمد منصور وكيل وزارة تموين الإسماعيلية، واللواء إبراهيم مكي رئيس جهاز حماية المستهلك بمدن القناة، وأعضاء مجلس الإدارة للغرفة التجارية، تمت مناقشة تكلفة إنتاج الخبز السياحي والفينو، وقد تم تحديد الأسعار المقترحة للمستهلك وذلك بعد انخفاض سعر طن الدقيق بشكل كبير من 21 ألف جنيه إلى 16 ألف جنيه.

القرارات التي تم اتخاذها

بمشاركة جميع الأطراف، تم التأكيد على ضرورة توفير خبز سياحي وفينو بأسعار معقولة تراعي التكلفة العادلة للإنتاج وتضمن حق المواطن في الحصول على مواد غذائية أساسية بأسعار معقولة دون مغالاة، مما يعكس التزام القطاع التجاري والتمويني بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع.

وبعد مناقشة مستفيضة، تقرر طرح الرغيف السياحي بوزن 50 جراماً بسعر جنيه واحد فقط، والفينو بوزن 30 جراماً بسعر جنيه واحد أيضاً، وذلك بمشاركة واسعة من كل الأطراف المعنية، كما تمت مناقشة آلية توفير اسطوانات الغاز للمخابز بأسعار مخفضة لتقليل تكاليف الإنتاج.

تحقيق التوازن

وقد تم التأكيد من قبل أكرم الشافعي على أن الأسعار المقترحة تراعي التكلفة العادلة للإنتاج وتحقق هامش ربح لأصحاب المخابز، مع الحرص على مصلحة المواطن بالحصول على منتجات بأسعار عادلة ومعقولة.

اختتمت المناقشات بتقديم مقترح للاتفاق مع المطاحن في الإسماعيلية على تخفيض سعر طن الدقيق إلى 16 ألف جنيه، بهدف تحقيق أسعار عادلة للخبز وتحقيق مصلحة المواطن وأصحاب المخابز على حد سواء.