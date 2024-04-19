“100.000 زيادة فورية mof.gov.iq“ وزارة المالية العراقية توضح سلم رواتب المتقاعدين لشهر أيَّار 2024

أطلقت وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين والذي يعتبر من أبرز أشكال الدعم الذي تقدمه دولة العراق إلى كبار السن الذين تقاعدوا عن العمل وبحاجة إلى مصدر دخل وذلك من أجل تخفيف الأعباء الاقتصادية عليهم وتلبية الإحتياجات الخاصة بهم، وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

وزارة المالية العراقية رواتب المتقاعدين

ازدادت محركات البحث في الساعات القليلة السابقة بالتساؤل عن موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مايو ووفقا لما أعلنت عنه الجهات المسؤولة أنه يتم صرف راتب التقاعد داخل الدولة بداية من يوم 1 من كل شهر ميلادي ويستمر حتى يوم 5 وتلك المواعيد ثابتة لا يتم تغييرها إلا في حالة مواجهة يوم الصرف يوم إجازة رسمية، كما أكدت أيضا على عدم وجود أي نية حول تبكير موعد الصرف.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

الجدير بالذكر أنه يوجد زيادة تصل حتى مائة ألف دينار سوف يتم إضافتها على راتب التقاعد بداية من شهر مايو 2024 ومن المقرر أن تكون الرواتب الجديدة كالتالي:

المتقاعدين الذين كانوا رواتبهم 500.000 دينار بعد الزيادة سوف تكون 600.000 دينار.

الأشخاص الذين كانوا رواتبهم قبل الزيادة 600.000 دينار بعد الزيادة سوف تكون 700.000 دينار.

بينما الأشخاص الذين كانوا يتقاضوا راتب قدره 700.000 دينار بعد الزيادة سوف يصبح 800.000 دينار.

المتقاعدين الذين كانوا رواتبهم قبل الزيادة 800.000 دينار بعد الزيادة سوف تصبح 900.000 دينار.

يجب العلم أن تلك الزيادة لا تشمل الأشخاص الذين يتقاضوا راتب مليون دينار فيما أكثر.

رابط الاستعلام عن رواتب المتقاعدين

قم باتباع التعليمات التالية من أجل الاستعلام عن راتبك: