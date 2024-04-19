“عبر مظلتـــــي spa.gov.iq“ أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق من خلال منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشئون الاجتماعية العراقية عن أسماء الرعاية الاجتماعية في الوجبة السابعة، والتي قد تعتبر الوجبة الأخيرة، وهو واحد من البرامج التي تقدمها الدولة لدعم المواطنين مالياً في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وبالإضافة إلى الشروط التي تم وفقاً لها اختيار المقبولين لتلقي الدعم.

أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في عموم العراق

أتاحت الوزارة إمكانية الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية عبر المنصة الإلكترونية مظلتي، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

قم بفتح منصة مظلتي الإلكترونية.

ثم أدخل اسم المستخدم ورقم بطاقة الهوية لفتح الحساب الخاص بالمتقدم.

ومن ثم يرجى الضغط على خانة الرعاية الاجتماعية، وقم بتحديد الوجبة التي تم التقديم عليها، ثم تعبئة البيانات المطلوبة ثم اضغط على كلمة استعلام.

بعد مرور بعض الوقت سوف يعرض أمامك الملف الخاص بأسماء المقبولين قم بتنزيله إلى الجهاز.

وابحث عن اسمك عن طريق كتابة الاسم في خانة البحث الموجودة في أعلى الملف وإذا كان من المقبولين سوف يظهر اسمه.

ما هي شروط برنامج الرعاية الاجتماعية

أوضحت الوزارة الشروط التي يجب الالتزام بها من قبل المتقدمين، والتي يتم على أساسها تحقق الأهلية للدعم، وتحتوي هذه الشروط على الآتي: