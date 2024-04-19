“هتوثق بيتك وأنت في أمان”… أعرف أخر تحديث الصك العقاري الجديد+ كيفية الاستعلام عنه بالخطوات

خلال الفترة الراهنة قامت منصة ناجز بتحديث الصك العقاري حيث تعتبر من الخدمات القانونية المستخدمة في توثيق الأوراق أو استخراج وثائق رسمية شخصية، وتعد هذه الطريقة مستحدثة رقميًا بدلا من المعاملات الحكومية المرهقة التي لها جوانب سلبية متعددة من الازدحام والتكدس وتضييع الوقت والنتيجة تعادل الصفر، لذا قامت الدولة بالتطوير من خدماتها للتسهيل على المواطنين التعامل معها أينما وجد، وسوف نعرض لكم أخر وطرق الاستعلام عنها.

تحديث الصك العقاري

من المعروفة مدى أهمية تحديث الصك العقاري المساهم في خدمة المواطنين في الاستعلام عن رقم القيد للعقار والوثائق المثبتة للممتلكات الشخصية بما يشمل المعلومات الخاصة بها بداية من تاريخ إنشائها حتى يومنا هذا، والذي فيه حفاظا لحقوق المواطنين لتجنب المعتدين على الأملاك بإسم القانون، ونوافيكم طريقة الاستعلام عن تحديث الصك العقاري خلال الخطوات التالية:

في بادئ الأمر التوجه إلى منصة النفاذ الوطني الموحد الرقمي.

اختيار قسم الخدمات الرقمية.

تحديد خيار خدمة العقارات والرهانات.

يليه النقر على خدمة الاستعلام عن الصكوك العقارية.

إدخال البيانات المطلوبة مثل رقم الصك، رقم قيد الأملاك.

عقب الضغط على أيقونة عرض.

شروط تحديث الصك العقاري 2024

تستلزم معايير القبول في خدمة تحديث الصك العقاري استيفائها بشكل كلي حتى تتوفر إمكانية إتمام عملية الاستعلام وتسجيل القيد للعقار وأيضا تتمتع بتوثيق الأوراق للعقارات الممتلكة مما يضمن حقوق الأفراد والمواطنين من حدوث أي تعدي غير قانوني والذي فيه حماية لحقوق الدولة والمواطن، وسنوفر لكم شروط تحديث الصك العقاري فيما يلي:

ينبغي سارية الصك صلاحية المفعول.

أن لا يكون الصك مسجلا مسبقا في خدمة العقارات.

يشترط أن تكون بيانات العقار صحيح ومطابقة لما ينص عليه الخطاب أو الصك.

ونتطلع دائما إلى معرفتكم لأخر تحديث الصك العقاري الذي يكثر انتشاره بشكل واسع بين المواطنين، والذي بدوره تم حسمه وفقا لاخر تحديثات الهيئة.