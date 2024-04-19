” هتقدر تدخل بيها أي دولة”… شاهد خطوات استخراج تأشيرة مضيف 2024 بطريقة فورية وسريعة

استحدثت السعودية خطوات استخراج تأشيرة مضيف 2024 بتتبع الطرق البديلة عن الطرق التقليدية، فقد وفرت لمواطنيها إمكانية استخراجها بشكل إلكتروني عبر منصتها الرقمية دون داعي إلى التوجه لمكاتب الجوازات الدبلوماسية، وونشير إلى اختصاص تأشيرة مضيف للضيوف الوافدين إلى المملكة السعودية وهذا جاء من جانب مكتب الجوازات الذي يعمل على توفير كل درجة من المسافرين للحصول على التأشيرات الدخول عبر السعودية أو الخروج منها، ونوافيكم خطوات استخراج تأشيرة مضيف 2024 مع الشروط المطلوبة، فابقوا معنا.

خطوات استخراج تأشيرة مضيف 2024

تلزم مكتب الجوازات السعودية توافد المواطنين في إتباع خطوات استخراج تأشيرة مضيف 2024 حتى تتوافر إمكانية طباعتها الكترونيا لتجنب الذهاب للمقر والازدحام الذي يعقبه التكدس الشديد مما ينجم عنه عجز الموظفين عن أداء عملهم وأيضا غضب المتقدمين، وعليه سنقدم لكم خطوات استخراج تأشيرة المضيف وفقا للتالي:

اذهب إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر من هنا

تسجيل معلوماتك الخاصة بتسجيل دخولك مثل الاسم، كلمة السر.

عليك الولوج عبر قسم خدمة تأشيرة مضيف من خلال قسم الخدمات.

ثم اكتب بياناتك المتعلقة بالحصول على التأشيرة مثل رقم الإقامة أو رقم الهوية.

رفع المستندات المطلوبة مع التوقيع عليه من قبل مكتب الجوازات.

قم بدفع قيمة رسوم التأشيرة كما هو محدد.

اضغط على زر إرسال.

شروط الحصول على تأشيرة مضيف 2024

وضعت هيئة الجوازات السعودية معايير حصول المواطنين على تأشيرة مضيف كما تستند إليه الشروط وفقا المؤهلات الشخص ومدى استيفائه لها، وإليكم الشروط المطلوبة فيما يلي:

تجاوز المواطن لعمر الثامنة عشر عاما.

أن تتوافر صلة القرابة بين المضيف والمضيفة.

لا يكون من ضمن المدرجين في قوائم منع دخول الدولة أو من جانب الجهات الأمنية.

الالتزام بصلاحية مدة التأشيرة المصرح بها.

نبذل قصاري جهدنا في تقديم جميع المعلومات المستجدة بشأن تأشيرة مضيف 2024 بالخطوات والمعايير المطلوبة مع كامل تمانينا برحلة موفقة.