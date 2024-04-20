“تردد القناة الناقلة “مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا ضد مازيمبى السبت 20 أبريل 2024

مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا والتي سوف تكون يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024 ضد مازيمبى الأفريقي والتي تقام على ملعبه وهنا سوف يواجه الأهلي صعوبة في الأجواء المباراة وخاصة وأنها تقام عصرا ، تنقل مباراة الأهلي ومازيمبى في دور نصف نهائي الدوري أبطال أفريقيا 2024، وإليك تشكيل الأهلي في مباراة عبر هذا المقال وتردد القناة الناقلة.

مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا

يبدأ الأهلي المصري مشواره في دور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا ليواجه مازيميى الكونغولى يوم السبت الموافق 20 أبريل 2024، في مباراة الذهاب على أرضة في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت مصر، ويواجه الأهلى صعوبات كثيرة في تلك المباراة منها الغيابات الكثيرة في صفوفه والتي يعانى منها من مباراته الأخيرة مع الزمالك في الدوري المصري وانتهت إلى هزيمته في ستاد القاهرة، ولهذا سوف تكون مباراة هامة للنادي الأهلي من حيث مشواره الأفريقي وأيضا من أجل مصالحه جماهيره بعد هزيمته الأخيرة أمام الزمالك.

مباراة الأهلى ومازيمبى

تنقل مباراة الأهلي القادمة في أفريقيا على تردد قناة بي ان سبورت الرياضية المشفرة فقط ، والتى ننقل إليك تفاصيل تردد التالية:

تردد bein sport نايل سات

تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت 2 bein sport

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

ونستعرض إليك قائمة الأهلي أمام مازيمى في دوري أبطال أفريقيا: