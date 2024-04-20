تحديث السبت الاسطوري Efootball 24 3.5.0 Update.. حزمة الدوري البرازيلي ومدرب مجاني وميسي ودوري الابطال بيس 24
Efootball
تم إطلاق لعبة آي فوتبول منذ فترة ونجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة حيث يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الفئات العمرية كما أن اللعبة تحرص دائما على أصدار التحديثات والتطورات بها وذلك من أجل التحسين من جودة اللعبة ومن المقرر إطلاق تحديث جديد يوم الخميس القادم، لذلك سوف نقدم لكم اخر تحديثات آي فوتبول.
اخر تحديثات آي فوتبول
تعتبر لعبة آي فوتبول واحدة من الألعان الإلكترونية المفضلة لدى الكثير والذي من المقرر أن يشمل تحديث آي فوتبول العديد من الأحداث والتطورات الجديدة والتي من أبرزها:
حزمة الدوري البرازيلي
سوف يشهد تحديث الخميس لآي فوتبول حزمة الدوري البرازيلي كما أنه سوف يتم إضافة اللاعب برماريو والذي يمكنك اللعب من خلالها، كما أن التحديث يوفر لك أيضا فرصة اختيار طاقة اللاعب في الساحة الافتراضية للعبة.
مدرب مجاني
وفقا لما نقلته العديد من المصادر أن تحديث آي فوتبول الجديد يشهد الكثير من أحداث الإثارة والتشويق مما جعل الجميع ينتظره بفارغ الصبر ومن أبرز تلك الإضافات أنه من المقرر وجود المدرب الشهير روبسون وهو واحد من المدربين أصحاب الخبرات العالية والذي سوف يضيف لمسة جذابة للعبة، بالإضافة إلى وجود بكج أبطال أوروبا.
خطوات تحميل لعبة efootball
يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل لعبة آي فوتبول بنجاح:
- أولا قم بزيارة متجر التطبيقات الخاص بك.
- في شريط البحث قم بكتابة اسم اللعبة ثم اضغط على تحميل.
- انتظر عدة دقائق حتى يتم تثبيت اللعبة بنجاح ثم اضغط على خانة فتح اللعبة.
- قم بإنشاء حساب خاص بك في اللعبة من خلال اتباع الخطوات الموضحة لديك.
- بمجرد إنشاء الحساب والموافقة على شروط وأحكام اللعبة سوف تكون جاهز للعب مع أصدقائك.
- اللعبة توفر لك امكانية اللعب بشكل فردي أو جماعي.