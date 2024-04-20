تحديث السبت الاسطوري Efootball 24 3.5.0 Update.. حزمة الدوري البرازيلي ومدرب مجاني وميسي ودوري الابطال بيس 24

تم إطلاق لعبة آي فوتبول منذ فترة ونجحت في أن يكون لها شعبية كبيرة حيث يلعبها الكثير من الأشخاص من مختلف الدول ومختلف الفئات العمرية كما أن اللعبة تحرص دائما على أصدار التحديثات والتطورات بها وذلك من أجل التحسين من جودة اللعبة ومن المقرر إطلاق تحديث جديد يوم الخميس القادم، لذلك سوف نقدم لكم اخر تحديثات آي فوتبول.

اخر تحديثات آي فوتبول

تعتبر لعبة آي فوتبول واحدة من الألعان الإلكترونية المفضلة لدى الكثير والذي من المقرر أن يشمل تحديث آي فوتبول العديد من الأحداث والتطورات الجديدة والتي من أبرزها:

حزمة الدوري البرازيلي

سوف يشهد تحديث الخميس لآي فوتبول حزمة الدوري البرازيلي كما أنه سوف يتم إضافة اللاعب برماريو والذي يمكنك اللعب من خلالها، كما أن التحديث يوفر لك أيضا فرصة اختيار طاقة اللاعب في الساحة الافتراضية للعبة.

مدرب مجاني

وفقا لما نقلته العديد من المصادر أن تحديث آي فوتبول الجديد يشهد الكثير من أحداث الإثارة والتشويق مما جعل الجميع ينتظره بفارغ الصبر ومن أبرز تلك الإضافات أنه من المقرر وجود المدرب الشهير روبسون وهو واحد من المدربين أصحاب الخبرات العالية والذي سوف يضيف لمسة جذابة للعبة، بالإضافة إلى وجود بكج أبطال أوروبا.

خطوات تحميل لعبة efootball

يرجى اتباع الخطوات التالية من أجل تحميل لعبة آي فوتبول بنجاح: