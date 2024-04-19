دلعي عيالك.. تردد قناة فرفشة بيبي للأطفال 2024 Farfasha TV على النايل سات وعرب سات

أحد الترددات التي يرغب جميع الأباء معرفتها هو تردد قناة فرفشة للأطفال، والتي تعد من أشهر قنوات الأطفال العربية المشهورة، والتي تتميز بعرض محتواها بشكل مستمر طوال الـ 24 ساعة، كما تتميز بمحتواها الترفيهي الهادف الذي يقدم معلومات لا حصر لها بشكل مبسط إلى الأطفال، وفي الفترة الأخيرة أعلنت قناة فرفشة عن تغيير ترددها، ولهذا سنذكر لكم تردد القناة الجديد.

تردد قناة فرفشة للأطفال 2024

يجب معرفة تردد قناة فرفشة للأطفال الجديد حتى يتم استقبالها على القمر الصناعي، وقد تم تغيير تردد القناة حتى يتم معالجة المشاكل والأخطاء التي كانت تتواجد بها، كما تم تغيير التردد حتى يتم تحسين جودة القناة وإضافة بعض المميزات بها، لذا جاء تردد القناة الجديد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11526.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

جودة القناة: HD.

خطوات ضبط قناة فرفشة بالتردد الجديد

يمكن ضبط قناة فرفشة بكل يسر على القمر الصناعي، وتحديدا بعد معرفة تردد القناة الجديد، لذا يمكنك البدء في تثبيت القناة على التلفاز من خلال تنفيذ بعض الخطوات الهامة، وهي عبارة عن الآتي: