تحديث نسخة واتساب الاصلي ضد الحظر الحل النهائي لمشكلة واتس اب!!.. ميزة مخفية على WhatsApp تعرف عليها الان

واتساب الأصلي وهو من أكثر تطبيقات المرسلة الفورية التي لا غنى عنها، حيث إن التطبيق يقدم تجربة جديدة في عالم المراسلة ليُصبح لدى ملايين المستخدمين في مختلف الدول العالم، إمكانية القيام بتنزيله والعمل على تحديثه بشكل مستمر، كما أنه من الصعب حظره من هاتفك، نظرًا لضمان حماية بشكل خصيص يعتمد عليه، إضافة إلى أن التطبيق يحمل العديد من المميزات التي لا غنى عنها ومن بينها سنكشفه لكم في السطور التالية.

تحديث نسخة واتساب ضد الحظر

هناك بعض الخطوات التي يُرجى العمل على متابعتها للقيام بتحديث النسخة الجديدة ومن واتساب ضد الحظر، وفقًا لما يلي:-

في البداية يتم حفظ جميع البيانات الخاصة بالواتساب القديم.

ليتم حذف التطبيق والدخول إلى تطبيق جوجل بلاي مرة أخرى.

القيام بالضغط على زر بحث.

ليتم تنزيل الواتساب الجديد والأصلي ضد الحظر.

وعندها ستتمكن من تسجيل الدخول والإستمتاع بكافة المميزات التي يوفرها التطبيق أو برنامج المراسلة الفورية.

ميزة مخفية في واتساب ضد الحظر

يوفر التطبيق العديد من المميزات المخفية بداخلة، ومن بينها مشاهدة حالات الواتساب دون أن يعلم صاحبها، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-