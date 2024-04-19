“شوف اسمك ونزله pdf“ حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية 2024 بالجزائر والمستندات المطلوبة

الخدمة العسكرية هي واحدة من الأشياء التي يجب على جميع المواطنين الذكور أدائها في جميع الدول بمجرد أن يتم الرجل الثمانية عشر عام ولم يكن مرتبط بدراسة يجب عليه التوجه إلى تأدية الخدمة العسكرية ولكن يوجد عدد من الشباب يقوم بتقديم الحصول على إعفاء ولكن ذلك يتم وفق مجموعة من الشروط التي يجب توافرها ويجب العلم أنه يتم إجراء فحص دقيق من أجل التحقق من تلك الشروط، لذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر.

حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية بالجزائر

إذا كنت ممن يرغب في الحصول على إعفاء من الخدمة العسكرية يجب أن يتوفر لديك مجموعة من الشروط التي قامت بوضعها الجهات المسؤولة والتي تكون كالتالي:

في حالة إذا كان الشخص المتقدم خارج البلاد وعمره يزيد عن 28 عام.

في حالة إذا كان المتقدم قد تعدى 35 عام.

الأشخاص الذين لديهم ما يعيقهم عن تأدية الخدمة العسكرية ويجب تقديم شهادة طبية موثقة تثبت ذلك.

إذا كان المتقدم معول لأسرته وهو الرجل الوحيد والكبير بها.

الوثائق المطلوبة للتقديم على الإعفاء من الخدمة العسكرية

يوجد مجموعة من الأوراق التي يجب تحضيرها عند التقديم على الإعفاء من الخدمة العسكرية وهي: