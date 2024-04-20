“تذاع NOW” مباراة الأهلي ومازيمبى القنوات الناقلة على النايل سات

مباراة الأهلى ومازيمبى القنوات الناقلة، والتي تنطلق صافرة المباراة يوم السبت الموافق 20 أبريل المقبل وسوف تقام على مازيمبى، وسوف تكون في إطار دور نصف نهائي لدوري أبطال أفريقيا 2024 وهى البطولة المفضلة للنادي الأهلي في السنوات الأخيرة، ولكن نظرا إلي أن أداء الأهلي المصري في المباريات الأخيرة كانت مخيب لأمال جماهيره، وخاصة بعد الخسارة من نادى الزمالك وأدائه المتواضع للغاية فى ماتشاته الأخيرة في الدوري المصري، وإليك تفاصيل مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الأهلي ومازيمبى القنوات الناقلة

يواصل الأهلي المصرى مشواره الأفريقي في دوري أبطال أفريقيا والتي بلغ بها دور نصف النهائي، وتقام مباراة الإياب له يوم السبت الموافق 20 أبريل في تمام الساعة الثالثة عصر بتوقيت القاهرة والرابعة عصر بتوقيت السعودية والخامسة بتوقيت دبى، وسوف تنقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية المشفرة فقط وبعض القنوات الأوروبية والأفريقية الأخري التي تكون مفتوحة على الأقمار الصناعية المختلفة.

تردد بي ان سبورت الرياضية

تذاع مباريات دوري أبطال أفريقيا حصريا على شبكة قنوات بي ان سبورت الرياضية والتي سوف تنقل مباراة الأهلى ومازيبمى القنوات الناقلة على إشارتها ترددها التالية:

تردد بى ان سبورت الأولي

تردد القناة: 12604.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت 2



تردد القناة: 12245.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت 3 bein sport

تردد القناة: 12245.

معدل الترميز هو 27500.

معدل الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة بي ان سبورت 4 bein sport