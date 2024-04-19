“شوف الطبيعة وانت في بيتك”.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الطبيعة 2024 على الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات وعرب سات

تقوم قناة ناشيونال جيوغرافيك بنقل العديد من البرامج الأكثر ملائمة داخل الغابات ونقل حياة الحيوانات البرية وغيرها من الأماكن التي يصعب الوصول إليها، إضافة إلى أن القناة تقوم كذلك بنقل أفلام وثائقية غير متداولة في أي قناة أخرى، ولذا فمن السهل إمكانية استقبالها على الأقمار الصناعية المختلفة سواء النايل سات أو العرب سات، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2024 النايل سات

يمكنك استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها النايل سات، وفقًا لما يلي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

التردد الجديد للقناة فهو 11226.

بينما معامل الترميز الخاص بالقناة فهو 30000.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك يكون أفقي.

معامل تصحيح الخطا:¾.

استقبل قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات 2024 الجديد

ويمكن بكل سهولة استقبال قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطبيعة، وفقًا للمعلومات المتمثلة في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون النايل سات.

بينما التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك يكون 11804.

إضافة إلى معامل الترميز الخاص بالقناة وهو 27500.

معامل تصحيح الخطا:¾.

استقطاب قناة ناشيونال جيوغرافيك على العرب سات والنايل سات يكون أفقي.

وعقب القيام بمعرفة التردد يُصبح بإمكانك استقبال القناة على جهازك الإستقبال والقيام بمشاهدة جميع البرامج والأفلام التي تقدمها القناة على مدار اليوم.