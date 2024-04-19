زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 استعلام جدول الرواتب الجديد بعد الزيادات
زادت عمليات البحث بشكل كبير حول جدول رواتب المتقاعدين في دولة العراق، خاصة بعد إطلاق الزيادة التي أدخلت الفرحة والسرور إلى جميع المستفيدين والمشتركين في هيئة التقاعد الوطنية، حتى أن هذه الزيادة ساهمت بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من الأشخاص، وعملت على توفير حياة كريمة وملائمة للجميع، كما يمكن الإستعلام عن الزيادات وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.
موعد صرف رواتب المتقاعدين بالعراق 2024
أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين في دولة العراق يكون مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة أو إجازة رسمية في البلاد، ولذا فمن المتوقع صدور الرواتب يوم 1 مايو 2024 داخل كافة محافظات العراقية مع استمرار عمليات الصرف المنوط بها من قبل الوزارة وهيئة التقاعد الوطنية في الدولة.
كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق
يمكن معرفة قيمة رواتب المتقاعدين بالزيادات الجديدة التي تم تطبيقها مؤخرًا داخل الدولة العراقية، وفقًا للخطوات المتمثلة في الأتي:-
- أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.
- ثم يتم القيام بإدخال اسم المستفيد ورقم الهوية في الخانة الخاصة بذلك.
- القيام بإختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.
- ليتم ادخال كافة المعلومات الخاصة بالمستفيد في الخانات المخصصة لذلك.
- الضغط على زر “بحث”.
- وفي النهاية يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وبالزيادة الجديدة.