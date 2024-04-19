أوبو A97 5G: العملاق الجديد الذي يعيد تعريف الأداء والتصميم في الفئة المتوسطة بمواصفات مذهلة!

يبحث العديد من المستخدمين عن هاتف يجمع بين الأداء القوي والتصميم الأنيق دون أن يكلف ثروة، ويعتبر هاتف Oppo A97 5G الجديد من أوبو الإجابة المثالية لهذا البحث، من خلال هذا المقال، سوف نتعرف على مواصفات هذا الهاتف الرائع ومميزاته التي تجعله وحش الفئة المتوسطة، وكذلك سنلقي نظرة على بعض العيوب التي قد تؤثر على تجربة الإستخدام، شركة أوبو، المعروفة بابتكاراتها في عالم الهواتف الذكية، تقدم لنا موديل A97 5G كأحدث إضافاتها القوية في السوق.

مواصفات هاتف Oppo A97 5G

الشاشة: 6.7 بوصة بدقة FHD+. المعالج: ثماني النواة. الذاكرة العشوائية: 8 جيجا رام. التخزين: 128 جيجا بايت. الكاميرا الخلفية: ثلاثية بدقة 64+8+2 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية: 32 ميجابكسل. البطارية: 5000 مللي أمبير. نظام التشغيل: اندرويد 12. الشحن السريع: يدعم. الاتصال: 5G.

مميزات هاتف Oppo A97 5G

تصميم أنيق وعصري. شاشة عالية الدقة مع حواف نحيفة. أداء معالج قوي للألعاب والتطبيقات. كاميرات عالية الجودة للتصوير الفوتوغرافي. بطارية تدوم طويلاً مع دعم الشحن السريع. دعم شبكات الجيل الخامس لتصفح أسرع. نظام تشغيل حديث ومحدث. مستشعر بصمة سريع ودقيق. واجهة مستخدم سلسة ومريحة. سعر تنافسي في الفئة المتوسطة.

عيوب هاتف Oppo A97 5G