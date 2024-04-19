“توزيع 30.000.000 دينار فوري”.. “حكومة العراق” تُعلن خبر سار لهؤلاء المواطنين اليوم

في إطار الدعم المستمر التي أطلقته حكومة العراق للعديد من المواطنين داخل دولتها، كان من أبرز هذا الدعم الملائم هو أن مديرية زراعية بابل أعلنت يوم الجمعة الماضية، عن إطلاق سلفة تُقدر بنحو 50 مليون دينار عراقي بدون أرباح لكل أسرة داخل الدولة، لكن تكون هذه الأسر مفروض عليها الشروط اللازمة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

شروط الحصول على سلفة زراعية في مديرية بابل

أوضحت مديرية زراعة بابل أن السلفة المقدمة تكون لكل عائلة تمتلك على الأقل 15 رأس بقر أو جاموس، كذلك يجب وأن يكون لديها قطعة أرض زراعية، وعليه أكد مدير زراعة بابل، ثامر عبد جاسم الخفاجي، أن هناك اعتناء كبير بالمرأة الريفية داخل بابل على مستوى الزراعة بالمديرية وكذلك المحافظة، مضيفًا أن قيمة السلفة تتراوح من 20 إلى 50 مليون دينار عراقي أي من الممكن الحصول على 30 مليون دينار عراقي سلفة بلا أرباح وعلى أطول فترة سداد يمكن الحصول عليه.

إجراءات الحصول على سلفة في بابل

وأشار الخفاجي، إلى أنه يشترط توافر ما لا يقل عن 15 رأس بقر أو جاموس، كذلك يجب وأن يكون الزوج لديه راتبًا سواء كان عسكريًا أو موظفًا أو متقاعدًا، موضحًا أن التقديم على السلفة يكون بفحص المربي عن أرضه وكذلك عدد الماشية المتفق علية، بتشكيل لجنة من وزارتي الزراعة والعمل والشؤون الاجتماعية، على أن تكون السنة الأولى بدون سداد دفعة أولى وهي مجانية، وبعدها يتم تقسيم مبلغ التسديد.