مدمر الالترا وصل شاومي بتعمل عظمة🔥🔥 سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro من شاومي لعشاق التصوير
البحث عن هاتف يعد من أهم القرارات التي يتخذها الأفراد في العصر الحالي وقد قامت شركة شاومي بالكشف عن أحدث هواتفها Xiaomi Civi 4 Pro، يأتي هذا الهاتف بمواصفات مثيرة للاهتمام تشمل سعة تخزين ضخمة وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، كما يأتي Xiaomi Civi 4 Pro بنظام تشغيل Android 14 HyperOS وشاشة عرض كبيرة بدقة عالية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا انضم إلينا لاستكشاف المزيد عن هذا الهاتف الرائع وما يمكن أن يقدمه لكم.
مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro
|المواصفات
|التفاصيل
|المعالج
|يأتي الهاتف بمعالج كوالكوم سناب دراجون 8S جين 3 ثماني النواة، النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجا هيرتز، دقة تصنيع المعالج 4 نانومتر، المعالج الرسومي هو Adreno 750
|التخزين / الرام
|يتمتع الهاتف بمساحة تخزين 256 جيجا او 512 جيجا مع 12 جيجا رام و 512 جيجا مع 16 جيجا رامالرامات تكون من نوع LPDDR 5x والذاكرة من نوع UFS 4.0
|الكاميرا
|كما يأتي الهاتف مع كاميرا أمامية مُزدوجة، فضلًا عن ثلاثة كاميرات خلفية من Leica تعمل بأداء متميز.
|الشاشة
|تكون شاشة الهاتف AMOLED بقياس 6.55 بوصة بدقة 1236×2750 بيكسل جودتها 1.5K مع كثافة بيكسلات 460 بيكسل لكل بوصة وسطوع يصل الى 3000 شمعة ومعدل تحديث 120 هيرتز ودعم HDR10+ و Dolby Vision
|نظام التشغيل
|يعمل الهاتف بنظام تشغيل Android 14
|البطارية
|يأتي الهاتف ببطارية ليثيوم بوليمر سعة 4700 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 67 وات ويتم الشحن عن طريق USB Type C
سعر هاتف Xiaomi Civi 4 Pro
باقتناء هاتف Xiaomi Civi 4 Pro، تستثمر في جهاز ذكي يجمع بين التصميم الأنيق والأداء الرائع، فماذا يمكن أن تتوقع من هذا الهاتف الرائد؟ دعنا نلقي نظرة على معلومات مهمة تتعلق بسعره في مصر والخليج:
- سعر Xiaomi Civi 4 Pro في مصر:
يأتي هاتف Xiaomi Civi 4 Pro بسعر معقول يبلغ حوالي 19,400 جنيه مصري، مما يجعله خيارًا مغريًا لمن يبحثون عن جهاز متطور بأداء قوي.
- بالنظر إلى سعره العالمي الذي يقدر بنحو 380 يورو، يظهر أن Xiaomi Civi 4 Pro يعتبر ضمن فئة الهواتف المتميزة التي تقدم قيمة ممتازة للمستخدمين.
باختصار، Xiaomi Civi 4 Pro يعد خيارًا مثاليًا لمن يبحثون عن هاتف رائد بأداء قوي وتصميم أنيق، وكل ذلك بسعر مناسب يجعله مغريًا للحصول عليه في الأسواق في مصر والخليج.