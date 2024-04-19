مدمر الالترا وصل شاومي بتعمل عظمة🔥🔥 سعر ومواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro من شاومي لعشاق التصوير

البحث عن هاتف يعد من أهم القرارات التي يتخذها الأفراد في العصر الحالي وقد قامت شركة شاومي بالكشف عن أحدث هواتفها Xiaomi Civi 4 Pro، يأتي هذا الهاتف بمواصفات مثيرة للاهتمام تشمل سعة تخزين ضخمة وذاكرة وصول عشوائي كبيرة، كما يأتي Xiaomi Civi 4 Pro بنظام تشغيل Android 14 HyperOS وشاشة عرض كبيرة بدقة عالية، مما يجعله اختيارًا مثاليًا لعشاق التكنولوجيا انضم إلينا لاستكشاف المزيد عن هذا الهاتف الرائع وما يمكن أن يقدمه لكم.

مواصفات هاتف Xiaomi Civi 4 Pro