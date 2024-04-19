منحة البطالة للمتعثرين.. كيفية التقديم في منحة البطالة للمتزوجات بالجزائر 2024 أون لاين

أطلقت حكومة الجزائر منحة البطالة التي تشمل عدد كبير من المواطنين في كافة ولايات دولة الجزائر، وأصبحت هي الشغل الشاغل لملايين الأشخاص خاصة المتزوجات الراغبين في التقديم إلى المنحة والحصول على الدعم الملائم، وفقًا لمجموعة من الشروط والإجراءات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

ما هي شروط منحة البطالة للمتزوجات؟

تتمثل أبرز شروط التقديم في منحة البطالة للمتزوجات داخل دولة الجزائر، لكي يتمكن من الحصول على الدعم المالي المقدم، كما يلي:-

أن تكون السيدة المتقدم جزائرية الجنسية.

كذلك يجب وأن تكون مقيمة في دولة الجزائر.

أن يتراوح عمر المتزوجة من 19 إلى 40 عامًا تقريبًا لكي يحق لها التقديم في البرنامج.

ألا يكون لديها أو لدى زوجها أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.

كذلك يجب أن لا يكون لديهما أي دخل ثابت ليحق لهم التقديم في البرنامج.

خطوات التقديم في منحة البطالة للمتزوجات 2024 الجزائر

وحتى تتمكن عملية التقدمي في منحة البطالة للمتزوجات بالجزائر والحصول على الدعم المالي المقدم، يُرجى اتباع الخطوات المتمثلة في الأتي:-