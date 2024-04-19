اسماء مظلتي spa.gov.iq كشوفات اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

تزايدت محركات البحث بشكل كبير من قبل الكثير من المواطنين في كافة محافظات العراق، حول صدور الوجبة السابعة التي تشمل عدد كبير من الأشخاص المتقدمين، لتؤكد وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بأن الوجبة مازالت قيد عملية التنفيذ ولم يتم العمل على صدور أي كشف من كشوف المحافظات في الوقت الحالي، ولذا فمن المؤكد بأن يتم الإعلان عنها في الفترة القليلة المقبلة، حتى يتعرف عليها الجميع.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق

بعد التأخر التي شهدته الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، بدأ الكثير من المواطنين يتساءلون بدون توقف عن سبب التأخير، ومن المؤكد الكشف عنه في الساعات المقبلة، إلا أنه يمكن الإستعلام عن هذه الكشوفات فور صدورها، كما في الخطوات المتمثلة في التالي:-

أن يتم الدخول عبر منصة مظلتي الإلكترونية والرسمية.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

اختيار الوجبة والمحافظة التي عليها الدور.

ليتم كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد.

القيام بالضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية ستتمكن من عرض جميع الكشوفات الخاصة بالرعاية الاجتماعية فور نزولها.

شروط التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية

يمكنك التقديم في برنامج الرعاية الاجتماعية للحصول على الدعم المالي المقدم، كما في الشروط المتمثلة في الأتي:-