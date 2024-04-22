“حديد عز” سعر الحديد في مصر اليوم ويشهد انخفاض ملحوظ يصل إلى 2000 جنية للسعر الطن

سعر الحديد فى مصر اليوم، أخر المستجدات حول سعر طن الحديد في مصر اليوم والتي تشهد حاليا أسعار مواد البناء على انخفاض كبير مقارنه بالأشهر الماضية وعلى الرغم من أن مازالت توقف تراخيص البناء في المدن، إلى أنه متاح حاليا البناء فقط في المدن الجديدة والتي أصبح يقبل عليها المواطنون في السنوات الأخيرة وإليك تفاصيل أسعار مواد البناء في مصر اليوم.

سعر الحديد في مصر اليوم

توجد العديد من شركات ومصانع الحديد في مصر والتي تختلف كل مصنع وشركه عن الأخرى في الأسعار، نظرا إلى جوده المواد المستخدمة في الصناعة ولكن أغلبها يفي بالغرض بشكل كبير ونجد أن تفاوت أسعار المصانع عن بعضها يرجع إلى المواد المضافة إلى الحديد أثناء تصنيعه والتي جميعها مستورده، وبالتالي يتأثر سعرها بسعر الدولار في البنوك المصرية اليوم وأيضا يختلف سعر استيرادها من دوله إلى أخرى .

أسعار مواد البناء اليوم في مصر

نوفي إليكم الآن سعر الحديد في مصر اليوم وسعر باقي مواد البناء مثل الأسمنت: