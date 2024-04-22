معتمد رسميا: جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادى الترم الثانى 2024 ” القاهرة- الجيزة- الدقهلية”

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2024 ، في محافظة القاهرة والجيزة والتي أعلنت كافة مديريات التريبة والتعليم في جميع أنحاء الجمهورية عن مواعيد اختبارات الفصل الدراسي الثاني في جميع الصفوف التعليمية، وأبلغت المدارس بتعلقيه الجدول بها وأعلنها على الصفحات الرسمية لها، ونظرا إلى أن القاهرة والجيزة هما أكبر المحافظات عدد لكان فسوف نقدم إلى طلابهم جدول امتحان الشهادة الإعدادية للترم الثاني عبر هذا المقال.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثانى 2024

قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بتقديم واعد امتحانات الترم الثاني بها أسبوعين عن موعدها السابق، لتبدأ جميع اختبارات الفصل الدراسي الثاني يوم 8 مايو المقبل في صفوف النقل بينما تبدأ شهادة الاعدادية في أغلب المحافظات المصرية يوم 16 مايو المقبل ، نقدم إليك في الفقرة المقبل جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية .

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية القاهرة والجيزة 2024

يوم الخميس 16/5/2024 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية

يوم السبت 18 مايو 2024 امتحان مادة الدراسات الإجتماعية والتربية الرياضية

يوم الأحد 19 مايو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية والكمبيوتر

يوم الأثنين يوم 20 مايو 2024 امتحان مادة العلوم

يوم الثلاثاء 21 مايو 2024 امتحان مادة الجبر والإحصاء والتربية الفنية

يوم الأربعاء 22 مايو 2024 امتحان مادة الهندسة.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الدقهلية

بينما تبدأ بعض محافظات منطقة الدلتا في مصرية متأخرة عن القاهرة والجيزة بيوم وجاء جدول امتحانات الترم الثاني لشهادة الإعدادية في محافظة الدقهلية على النحو التالي:-

– يوم السبت 18 مايو مادة اللغة العربية.

– يوم الأحد 19 مايو مادة الجبر والإحصاء ومادة التربية الدينية.

–يوم الأثنين 20 مايو مادة العلوم ومادة التكنولوجيا والكمبيوتر.

– يوم الثلاثاء 21 مايو مادة الدراسات الإجتماعية.

– يوم الأربعاء 22 مايو مادة الهندسة والدراسات الفنية.

– يوم الخميس 23 مايو مادة اللغة الأجنبية.