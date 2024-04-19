ذاكر كويس الامتحانات على الأبواب.. جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني

مع اقتراب موعد اختبارات الفصل الدراسي الثاني ازدادت محركات البحث بالتساؤل عن جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024 بالجيزة لذلك قامت مديرية التربية والتعليم بالإعلان عن جدول الامتحانات والذي من المقرر أن يبدأ من يوم الخميس الموافق 9 من شهر مايو 2024 ويستمر حتى يوم الخميس الموافق يوم 16 من مايو 2024 وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي 2024

قامت مديرية التربية والتعليم في الجيزة بإطلاق جدول اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي والذي من المقرر أن يكون على النحو التالي:

اليوم الأول امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية وذلك يوم الخميس الموافق 9 من مايو 2024.

اليوم الثاني امتحان كل من مادة العلوم والمهارات المهنية وذلك يوم الأحد الموافق 12 من مايو 2024.

اليوم الثالث امتحان كل من مادة اللغة الأجنبية والدراسات الاجتماعية وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 من مايو 2024.

اليوم الرابع امتحان كل من مادة الرياضيات والحاسب الآلي وذلك يوم الخميس الموافق 16 من مايو 2024.

جدول امتحانات الصف السادس الابتدائي المستوى الرفيع

قامت الجهات المسؤولة بالإفصاح عن ايام اختبارات المستوى الرفيع لدى مدارس اللغات والتي سوف تكون في الأيام التالية:

اختبار اللغة الأولى وذلك يوم الإثنين الموافق 22 من أبريل 2024.

عقد امتحان اللغة الثانية وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 من أبريل 2024.

تعليمات وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم على عدم الغش ومن يتم إثبات بأنه يقوم بالغش سوف يتم حرمانه من الامتحان كما أكدت على عدم اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة الامتحانية وفي حين العثور على هاتف داخل اللجنة سوف يتم إيقاف الطالب عن أداء الامتحان حتى وإن كان مغلق، وأوضحت أيضا أن الغش عقوبة تقع على كل من الطالب والمراقب وولي الأمر لذلك يجب الحرص على منع انتشاره داخل ساحة الاختبار.