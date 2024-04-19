مفاجأة جديدة اليوم|.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 في مصر

في بداية جلسة التداول اليوم الجمعة 19 إبريل 2024، شهد سعر الذهب ارتفاعًا، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 بقيمة 120 جنيهًا للجرام، جاء هذا الارتفاع في ظل استقرار أسعار الذهب عالميًا، بعد قرار الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة، حيث بلغ سعر الذهب عالميًا 2380 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 أبريل 2024

– سعر الذهب عيار 21: 3260 جنيه.

– سعر الذهب عيار 18: 2794 جنيه.

– سعر الجنيه الذهب: 26080 جنيه.

– سعر أوقية الذهب عالميًا: 2380 دولارًا.

جدول لأسعار الذهب اليوم للشراء والبيع