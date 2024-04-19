اقتصاد
ال100 دولار بكام دينار!! .. مفاجأة في سعر الصرف 100 دولار اليوم في المصارف الحكومية ويخالف التوقعات
سعر الصرف 100 دولار
يعتبر سعر الدولار الأمريكي إحدى الأشياء التي شغلت بال العديد وبالتحديد في الآونة الأخيرة وذلك لأنه لم يحظى على سعر ثابت مما جعل الكثير من المواطنين من مختلف الدول يبحثوا حول سعره وذلك لأن اقتصاد الدول يتوقف على سعر الدولار، لذلك يرغب عدد كبير من المواطنين في التعرف على سعر الصرف 100 دولار وذلك ما سوف نتحدث عنه بالتفصيل من خلال مقالنا.
سعر الصرف 100 دولار
يتساءل عدد كبير من المواطنين حول سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي والذي يكون على النحو التالي:
- بلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي هو 1428.57 دينار.
- سجل سعر 10 دولار أمريكي هو 14285.71 مقابل الدينار عراقي.
- رصد سعر 25 دولار أمريكي هو 35714.29 مقابل الدينار العراقي.
- وصل سعر 50 دولار أمريكي هو 71428.57 مقابل الدينار العراقي.
- بلغ سعر 150 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي هو 214285.72 دينار.
- بينما يصل سعر 500 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي 714285.74 دينار.
- رصد سعر 1000 دولار أمريكي مقابل الدينار العراقي هو 1428571.48 دينار.
- سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري
وفقا لما صرحت عنه الجهات المسؤولة أن سعر الدولار الأمريكي اليوم داخل السوق المصرية هو:
- سعر 1 الدولار مقابل الجنيه المصري هو 48.55 جنيه مصري.
- بينما سجل سعر 5 دولار 242.75 جنيه مصري.
- بلغ سعر 10 دولار أمريكي 485.5 جنيه مصري.
- وصل سعر 25 دولار أمريكي 1.213.75 جنيه مصري.
- رصد سعر 50 دولار أمريكي هو 2.427.5 جنيه مصري.
- بلغ سعر 100 دولار أمريكي 4.855 جنيه مصري.
- سجل سعر 150 دولار أمريكي 7.282.5 جنيه مصري.
- بينما سعر 250 دولار أمريكي هو 12.137.5 جنيه مصري.
- سعر 500 دولار أمريكي هو 24.275 جنيه مصري.
- بلغ سعر 1000 دولار أمريكي 48.550 جنيه مصري.