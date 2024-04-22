ننشر الآن: جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة لجميع صفوف المرحلة الإبتدائية والإعدادية

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة، والتي مع انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك بدأ الطلاب في البحث عن مواعيد امتحانات نهاية العام وخاصة بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية عن تقديمها عن موعدها أسبوعين كاملين لكى تبدأ في كافة المحافظات المصرية عقب الأسبوع الأول من شهر مايو المقبل، وبدا كل محافظة في إعداد جدول الامتحانات الخاص بطلابها في جميع الصفوف الدراسية منها القاهرة والتي نستعرض إليك تفاصيل مواعيد الإختبارات بها عبر هذا المقال.

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 محافظة القاهرة

حدد مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة جداول امتحان الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2023-2024 على صفحتها الرسمية أبلغت المدارس بها في كافة المرحلة الدراسية ، والذي نقدم إليهم على النحو التالي:

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي للترم الثاني 2024 تبدأ من الأربعاء ٨ مايو حتى الأثنين ١٣ مايو

جدول امتحانات الصف السادس الإبتدائي للترم الثاني 2024 تبدا من الأربعاء ٨ مايو حتى الأثنين ١٣ مايو .

جدول امتحانات الصف الأول والثانى الإعدادي العام والرياضي والمهني للفصل الدراسي الثانى تبدأ من الأربعاء ٨ مايو حتى الثلاثاء ١٤ مايو .

جدول امتحانات النقل للتعليم الفني للترم الثاني تبدأ من الأربعاء ٢٠٢٤/٥/٨ حتى الثلاثاء ٢٠٢٤/٥/٢١ .

جدول امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب صفوف النقل للتعليم الثانوي العام من الأحد ٢٠٢٤/٥/١٢ إلى الخميس ٢٠٢٤/٥/٢٣ .

جدول امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والرياضية والصم والمكفوفين والمهنية للترم الثاني تبدأ من الخميس ١٦ مايو حتى الأربعاء ٢٢ مايو .

امتحانات الترم الثانى بالقاهرة 2024

حددت مديرية التربية والتعليم الخاصة بمحافظة القاهرة موعد تقدم المهام الأدائية إلي طلاب صفوف النقل مع موعد اختبارات المواد خارج المجموع على المواد العملي على أن تبدأ يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024 والتي قد يختلف تقدير موعد وفقا لما تقرره كل إدارة تعليمية تابعة لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة