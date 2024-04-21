“استعلم الآن”.. أسماء الفائزين في نتائج قرعة اللوتري الأمريكي عبر موقع وزارة الخارجية الأمريكية 2024م

تعتبر القرعة الأمريكية فرصة للحصول على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يشارك الملايين من الأشخاص حول العالم سنويًا في هذه القرعة، حيث تُتاح لعدد محدود من الفائزين فرصة العيش والعمل والدراسة في أمريكا، وفي هذا المقال عبر موقع البديل دعونا نقدم لكم كيفية الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية فتابعونا.

نتائج قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية

يمكنك الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية من خلال الخطوات التالية:

زيارة موقع وزارة الخارجية الأمريكية المخصص للقرعة الأمريكية على الإنترنت والمتابعة. النقر على “Check Status”. إدخال رقم التسجيل الخاص بك الذي حصلت عليه عند التقديم للقرعة. إدخال اسمك الأول واسم عائلتك كما تم كتابتهما في طلب التقديم. إدخال تاريخ ميلادك. إدخال كود الصورة الظاهر على الشاشة. النقر على “Submit”.

شروط الاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة إلى أمريكا

للاستعلام عن نتائج قرعة الهجرة العشوائية للولايات المتحدة الأمريكية لعام 2024، يجب مراعاة التالي:

رقم التسجيل: هو رقم فريد يتكون من 10 أرقام، ويتم إرساله إليك عبر البريد الإلكتروني بعد تقديم طلبك للقرعة، وتأكد من الاحتفاظ بهذا الرقم بأمان.

هو رقم فريد يتكون من 10 أرقام، ويتم إرساله إليك عبر البريد الإلكتروني بعد تقديم طلبك للقرعة، وتأكد من الاحتفاظ بهذا الرقم بأمان. اسمك الأول واسم عائلتك: يجب إدخالهما بالطريقة التي تم كتابتها بها في طلب التقديم.

يجب إدخالهما بالطريقة التي تم كتابتها بها في طلب التقديم. تاريخ ميلادك: يجب إدخاله بالصيغة yyyy/mm/dd.

يجب إدخاله بالصيغة yyyy/mm/dd. كود الصورة: هو كود يتكون من أحرف وأرقام ويظهر أسفل مربع إدخال كود الصورة. تأكد من إدخاله بشكل صحيح.

ما شروط التقديم على اللوتري الأمريكي؟

شروط المشاركة في اللوتري الأمريكي تشمل التالي: